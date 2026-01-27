PODCAST CANLI YAYIN

35 yaşındaki Alice Norris hamilelikten sandığı belirtilerin bağırsak kanseri olduğunu öğrendi

İki çocuk annesi Alice Norris, hamilelik sürecinde yaşadığı bağırsak değişimlerini gebeliğe bağlayarak doktora gitmeyi erteledi ancak doğumdan 4 ay sonra ileri evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
35 yaşındaki Alice Norris hamilelikten sandığı belirtilerin bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 1

Erken teşhisin önemine dikkat çekmek isteyen 35 yaşındaki Norris, kemoradyoterapi sürecinde yaşadığı zorlukları kendi sosyal medya hesabından paylaşarak benzer belirtiler gösteren kadınları vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurmaya çağırdı.

35 yaşındaki Alice Norris hamilelikten sandığı belirtilerin bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 2

🔍 BELİRTİLERİ GEBELİK ŞİKAYETLERİYLE KARIŞTIRDI

Alice Norris, ikinci çocuğu Olivia'ya hamile olduğu dönemde dışkısında kan görmeye başladı. İlk hamileliğinden edindiği tecrübelerle bu durumu hemoroid olarak değerlendiren Norris, belirtileri ciddiye almadı."İkinci hamileliğimin sonlarıydı, panik yapmak istemedim çünkü çevremde hemoroid sorunu yaşayan çok kişi vardı" diyen genç anne, asıl gerçeği doğumdan aylar sonra öğrendi.

Fotoğraf: Alice Norris ve ailesi (Instagram,2025)

35 yaşındaki Alice Norris hamilelikten sandığı belirtilerin bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 3

🏥 TEŞHİS SÜRECİ VE ŞOK EDEN SONUÇ

Doğum sonrası dışkı kıvamında değişiklik ve acil tuvalet ihtiyacı hissetmeye başlayan Norris, aile hekimine başvurdu. İlk yapılan dışkı testleri temiz çıkmasına rağmen şikayetleri geçmeyince Haziran 2025'te kolonoskopi yapıldı. Doktorlar, bağırsaklarında büyük bir tümör tespit ettiklerini ve bunun kanser olduğunu açıkladığında genç anne büyük bir şok yaşadı.

Norris'in tedavi gördüğü dönemden bir kare

35 yaşındaki Alice Norris hamilelikten sandığı belirtilerin bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 4

  • İlk Bulgular: Rektumda büyük bir tümör.

  • Yayılım Korkusu: Akciğerlerde görülen lekeler nedeniyle kanserin 4. evreye ulaştığından şüphelenildi.

  • Temiz Sonuç: Yapılan PET taraması sonucunda akciğerlerin temiz olduğu belirlendi ve tedavi odağı bağırsaktaki tümöre çevrildi.

35 yaşındaki Alice Norris hamilelikten sandığı belirtilerin bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 5

💊 TEDAVİ SÜRECİ VE GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ZORLUKLAR

Teşhisin ardından Alice Norris için yoğun bir kemoradyoterapi dönemi başladı. Bu süreçte yaşadıkları hayatını tamamen değiştirdi:

  • Emzirmeyi Bırakmak Zorunda Kaldı: İlaç tedavisi nedeniyle 4 aylık bebeğini emzirmeyi aniden kesmek zorunda kaldı.

  • Fiziksel Yan Etkiler: Saç dökülmesi, uykusuzluk ve sürekli mide bulantısı ile mücadele etti.

  • Aile Dinamiği: Eşi Olly, biri yeni doğmuş diğeri yürümeye başlayan iki çocuğun bakımını tek başına üstlenmek zorunda kaldı.

35 yaşındaki Alice Norris hamilelikten sandığı belirtilerin bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 6

📊 BAĞIRSAK KANSERİ HAKKINDA KRİTİK VERİLER

Bağırsak Kanseri Birleşik Krallık (Bowel Cancer UK) CEO'su Genevieve Edwards, hastalığın artık genç yaştaki bireylerde de sık görülmeye başladığına dikkat çekiyor.

İstatistikDeğer (Yıllık / Birleşik Krallık)
Yeni Vaka Sayısı44.100
Ölüm Sayısı17.400
Teşhis SıklığıHer 12 dakikada bir kişi
35 yaşındaki Alice Norris hamilelikten sandığı belirtilerin bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 7

⚠️ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER

Uzmanlar, aşağıdaki belirtilerin 3 haftadan uzun sürmesi durumunda mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini vurguluyor:

  • 📌 Dışkıda parlak veya koyu kırmızı kan.

  • 📌 Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik (ishal veya kabızlık).

  • 📌 Karın bölgesinde ağrı, şişkinlik veya yumru hissi.

  • 📌 Açıklanamayan kilo kaybı ve aşırı yorgunluk.

Temisli fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır