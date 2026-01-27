35 yaşındaki Alice Norris hamilelikten sandığı belirtilerin bağırsak kanseri olduğunu öğrendi

🏥 TEŞHİS SÜRECİ VE ŞOK EDEN SONUÇ

Doğum sonrası dışkı kıvamında değişiklik ve acil tuvalet ihtiyacı hissetmeye başlayan Norris, aile hekimine başvurdu. İlk yapılan dışkı testleri temiz çıkmasına rağmen şikayetleri geçmeyince Haziran 2025'te kolonoskopi yapıldı. Doktorlar, bağırsaklarında büyük bir tümör tespit ettiklerini ve bunun kanser olduğunu açıkladığında genç anne büyük bir şok yaşadı.

Norris'in tedavi gördüğü dönemden bir kare