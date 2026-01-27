35 yaşındaki Alice Norris hamilelikten sandığı belirtilerin bağırsak kanseri olduğunu öğrendi
İki çocuk annesi Alice Norris, hamilelik sürecinde yaşadığı bağırsak değişimlerini gebeliğe bağlayarak doktora gitmeyi erteledi ancak doğumdan 4 ay sonra ileri evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi.
📊 BAĞIRSAK KANSERİ HAKKINDA KRİTİK VERİLER
Bağırsak Kanseri Birleşik Krallık (Bowel Cancer UK) CEO'su Genevieve Edwards, hastalığın artık genç yaştaki bireylerde de sık görülmeye başladığına dikkat çekiyor.
|İstatistik
|Değer (Yıllık / Birleşik Krallık)
|Yeni Vaka Sayısı
|44.100
|Ölüm Sayısı
|17.400
|Teşhis Sıklığı
|Her 12 dakikada bir kişi