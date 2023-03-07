30 günde 12 KG yağ yakıcı kür! Kilo, yağ, ödem, şişkinlik hepsini BALON GİBİ SÖNDÜREN EKMEK! Bu ekmek tam not aldı....

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Sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, ekmek tüketimini azaltmak veya tamamen kesmek zorunda kalmaktır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, bazı ekmek türlerinin diyet dostu olduğunu ortaya koydu. Bu yazımızda, kilo vermeye ve yağ yakmaya yardımcı olan bir ekmek türü olan çavdar ekmeği hakkında bilgi vereceğiz. İşte çavdar ekmeğinin mucize faydaları...
Çalışmanın ortak yazarı Rikard Landberg, İsveç'in ulusal diyet tavsiyelerinin kilo verme etkinliğini test etmek için yüksek lifli çavdar diyetini düşük lifli rafine buğday diyetiyle karşılaştırdıklarını belirtti. Katılımcılar, çalışma süresi boyunca düşük kalorili bir diyet yaptılar. Araştırmacılar, vücut ağırlıklarını ve kompozisyonlarını sıfır, altı ve 12. haftalarda, açlık kan örneklerini toplayarak ölçtüler.
Çalışmanın ortak yazarı Rikard Landberg, İsveç'in ulusal diyet tavsiyelerinin kilo verme etkinliğini test etmek için yüksek lifli çavdar diyetini düşük lifli rafine buğday diyetiyle karşılaştırdıklarını belirtti.
Çalışmanın ortak yazarı Rikard Landberg, İsveç'in ulusal diyet tavsiyelerinin kilo verme etkinliğini test etmek için yüksek lifli çavdar diyetini düşük lifli rafine buğday diyetiyle karşılaştırdıklarını belirtti.