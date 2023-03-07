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Haberler Sağlık 30 günde 12 KG yağ yakıcı kür! Kilo, yağ, ödem, şişkinlik hepsini BALON GİBİ SÖNDÜREN EKMEK! Bu ekmek tam not aldı....

30 günde 12 KG yağ yakıcı kür! Kilo, yağ, ödem, şişkinlik hepsini BALON GİBİ SÖNDÜREN EKMEK! Bu ekmek tam not aldı....

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, ekmek tüketimini azaltmak veya tamamen kesmek zorunda kalmaktır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, bazı ekmek türlerinin diyet dostu olduğunu ortaya koydu. Bu yazımızda, kilo vermeye ve yağ yakmaya yardımcı olan bir ekmek türü olan çavdar ekmeği hakkında bilgi vereceğiz. İşte çavdar ekmeğinin mucize faydaları...

takvim.com.tr
07.03.2023 15:07 - Son Güncelleme: 07.03.2023 15:07
30 günde 12 KG yağ yakıcı kür! Kilo, yağ, ödem, şişkinlik hepsini BALON GİBİ SÖNDÜREN EKMEK! Bu ekmek tam not aldı....

Çavdar ekmeğinin faydaları uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor. Yapılan bir çalışma bu ekmeğin faydalarını ortaya koydu. İşte detaylar...

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30 günde 12 KG yağ yakıcı kür! Kilo, yağ, ödem, şişkinlik hepsini BALON GİBİ SÖNDÜREN EKMEK! Bu ekmek tam not aldı....

Çalışmanın ortak yazarı Rikard Landberg, İsveç'in ulusal diyet tavsiyelerinin kilo verme etkinliğini test etmek için yüksek lifli çavdar diyetini düşük lifli rafine buğday diyetiyle karşılaştırdıklarını belirtti. Katılımcılar, çalışma süresi boyunca düşük kalorili bir diyet yaptılar. Araştırmacılar, vücut ağırlıklarını ve kompozisyonlarını sıfır, altı ve 12. haftalarda, açlık kan örneklerini toplayarak ölçtüler.

30 günde 12 KG yağ yakıcı kür! Kilo, yağ, ödem, şişkinlik hepsini BALON GİBİ SÖNDÜREN EKMEK! Bu ekmek tam not aldı....

Çalışmanın ortak yazarı Rikard Landberg, İsveç'in ulusal diyet tavsiyelerinin kilo verme etkinliğini test etmek için yüksek lifli çavdar diyetini düşük lifli rafine buğday diyetiyle karşılaştırdıklarını belirtti.

30 günde 12 KG yağ yakıcı kür! Kilo, yağ, ödem, şişkinlik hepsini BALON GİBİ SÖNDÜREN EKMEK! Bu ekmek tam not aldı....

Katılımcılar, çalışma süresi boyunca düşük kalorili bir diyet yaptılar. Araştırmacılar, vücut ağırlıklarını ve kompozisyonlarını sıfır, altı ve 12. haftalarda, açlık kan örneklerini toplayarak ölçtüler.

30 günde 12 KG yağ yakıcı kür! Kilo, yağ, ödem, şişkinlik hepsini BALON GİBİ SÖNDÜREN EKMEK! Bu ekmek tam not aldı....

Çalışmanın ortak yazarı Rikard Landberg, İsveç'in ulusal diyet tavsiyelerinin kilo verme etkinliğini test etmek için yüksek lifli çavdar diyetini düşük lifli rafine buğday diyetiyle karşılaştırdıklarını belirtti.

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