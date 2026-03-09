TANSİYONU İLAÇSIZ DÜŞÜRMENİN YOLU: DASH DİYETİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

DASH diyeti, yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastalarının ilaç kullanmadan sadece üç hafta içinde kan basınçlarını anlamlı düzeyde düşürmelerine ve kardiyovasküler hastalık riskini %20 oranında azaltmalarına olanak tanıyan, bilimsel olarak kanıtlanmış bir beslenme düzenidir.

Tansiyon yüksekliği, sessiz ilerleyen ve genellikle kalp krizi, felç veya böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçlar doğurana kadar fark edilmeyen bir sağlık sorunudur. Uzmanlar, günümüzde hipertansiyon yönetiminde ilaçların yanı sıra, kökten yaşam tarzı değişikliklerinin"ilk adım"olması gerektiğini vurguluyor.