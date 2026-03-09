GÜNLÜK BESLENME RUTİNİ
|Besin Grubu
|Önerilen Servis Sayısı
|Örnek Bir Porsiyon
|Meyve ve Sebze
|4-5 porsiyon
|Bir avuç dolusu taze ürün
|Tam Tahıllar
|6-8 porsiyon
|Bir dilim tam buğday ekmeği
|Yalın Protein
|6 veya daha az
|Yarım tavuk göğsü veya 1 yumurta
|Az Yağlı Süt Ürünleri
|2-3 porsiyon
|Bir bardak süt veya bir kase yoğurt
|Baklagil, Kuruyemiş
|Haftada 4-5 porsiyon
|Bir avuç kuruyemiş
|Şeker ve Tatlılar
|Haftada 5 veya daha az
|Bir yemek kaşığı şeker/reçel
|Yağ ve Soslar
|Günde 2-3 porsiyon
|Bir çay kaşığı bitkisel yağ