3 haftada ilaçsız tansiyon düşüren DASH diyeti: Uzmanların onayladığı 5 altın kural

2019 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan ve 45 farklı klinik deneyin verilerini analiz eden kapsamlı bir çalışma, DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diyetinin, katılımcıların sistolik kan basıncını ortalama 5.2 puan düşürdüğünü ve kardiyovasküler hastalık riskini %20 oranında azalttığını kanıtlıyor.

Britanya Kalp Vakfı (BHF) kıdemli diyetisyeni Tracy Parker, ilaç tedavisine ek veya alternatif olarak yaşam tarzı değişikliğinin, özellikle ilk üç haftada damar sağlığı üzerinde 'hayat değiştiren' etkiler yarattığını belirtiyor.

TANSİYONU İLAÇSIZ DÜŞÜRMENİN YOLU: DASH DİYETİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

DASH diyeti, yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastalarının ilaç kullanmadan sadece üç hafta içinde kan basınçlarını anlamlı düzeyde düşürmelerine ve kardiyovasküler hastalık riskini %20 oranında azaltmalarına olanak tanıyan, bilimsel olarak kanıtlanmış bir beslenme düzenidir.

Tansiyon yüksekliği, sessiz ilerleyen ve genellikle kalp krizi, felç veya böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçlar doğurana kadar fark edilmeyen bir sağlık sorunudur. Uzmanlar, günümüzde hipertansiyon yönetiminde ilaçların yanı sıra, kökten yaşam tarzı değişikliklerinin"ilk adım"olması gerektiğini vurguluyor.

DASH DİYETİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), tuz, yağ ve şeker alımını kısıtlayıp potasyum, magnezyum, kalsiyum ve lif açısından zengin gıdalara odaklanan bir yöntemdir. Bu diyet, kısıtlayıcı bir yapıdan ziyade, sağlıklı gıdaları öğünlere ekleyerek sağlıksız olanları "saf dışı bırakma" prensibiyle çalışır.

GÜNLÜK BESLENME RUTİNİ

Besin GrubuÖnerilen Servis SayısıÖrnek Bir Porsiyon
Meyve ve Sebze4-5 porsiyonBir avuç dolusu taze ürün
Tam Tahıllar6-8 porsiyonBir dilim tam buğday ekmeği
Yalın Protein6 veya daha azYarım tavuk göğsü veya 1 yumurta
Az Yağlı Süt Ürünleri2-3 porsiyonBir bardak süt veya bir kase yoğurt
Baklagil, KuruyemişHaftada 4-5 porsiyonBir avuç kuruyemiş
Şeker ve TatlılarHaftada 5 veya daha azBir yemek kaşığı şeker/reçel
Yağ ve SoslarGünde 2-3 porsiyonBir çay kaşığı bitkisel yağ

BİYOLOJİYİ DENGELİYOR

DASH diyetinin başarısı sadece "daha sağlıklı beslenmek" değildir; biyolojik bir dengeleme mekanizmasıdır.

  • Potasyumun Gücü: Diyetteki potasyum (muz, ıspanak, domates), vücuttaki fazla sodyumu (tuzu) dengeleyerek damarları gevşetir.

  • Sodyum Kontrolü: Britanya Kalp Vakfı verilerine göre insanlar önerilenin %40 üzerinde tuz tüketiyor. DASH, bu gizli tuzu elimine ederek tansiyonu doğrudan düşürür.

  • Sürdürülebilirlik: Çoğu tansiyon ilacı hastası, yan etkiler veya karmaşık rejimler nedeniyle tedavisini bırakıyor (her 5 hastadan 4'ü). DASH ise bir "diyet" değil, uygulanabilir bir beslenme alışkanlığı olduğu için uzun vadede başarı oranı daha yüksektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

DASH diyeti ile tansiyon ne kadar sürede düşer?

Araştırmalar, sistolik ve diyastolik kan basıncındaki düşüşün özellikle ilk iki ila üç hafta içinde gözlemlendiğini göstermektedir.

İlaçlarımı bırakabilir miyim?

Hayır. Uzmanlar, diyetle iyileşmenin bir süreç olduğunu ve tansiyon ilaçlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini belirtmektedir.

DASH diyetinde lif neden bu kadar önemli?

Lif, hem vücut ağırlığının kontrol edilmesini sağlar (fazla kilo tansiyonun ana düşmanıdır) hem de damarlarda plak birikmesini (kolesterol) önleyerek kalbin iş yükünü azaltır.

