25 kilo veren diyabet uzmanı Ruth King anlattı: 36 beden olmak için beslenme rutini

Egzersiz programı neleri kapsıyordu?

Program, haftada üç gün alt, üst ve tüm vücut odaklı kuvvet antrenmanlarını, günlük 8.000 adım hedefini ve kademeli olarak artırılan koşu antrenmanlarını kapsamaktaydı.

Ruth King'in değişim süreci ne kadar sürdü?

Resmi değişim süreci Ekim 2022'de başlamış ve Mayıs 2024'te bir yarı maratonu tamamlamasıyla fiziksel olarak en üst noktasına ulaşmıştır.