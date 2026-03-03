CANLI YAYIN

25 kilo veren diyabet uzmanı Ruth King anlattı: 36 beden olmak için beslenme rutini

Exeter'de diyabet uzmanı olarak çalışan Ruth King, hastalarına tavsiyeler verirken kendi sağlığının kötüye gittiğini fark ederek radikal bir değişim başlattı. 86 kiloya ulaştığında nefes darlığı çeken King, kişiye özel antrenman ve protein ağırlıklı ev yemekleri sayesinde 25 kilo vererek 16 bedenden 8 bedene düştü.

Ekim 2022'de tatilde çekildiği bir fotoğrafla yüzleşen 30 yaşındaki Ruth King, "inatçı iç organ yağları" olarak tanımladığı kilolarından kurtulmak için profesyonel destek aldı. Hazır gıdaları hayatından çıkaran ve kuvvet antrenmanlarını yaşam tarzı haline getiren King, 18 ayda 25 kilo vererek fiziksel sağlığını geri kazandı.

🥗 BESLENME STRATEJİSİ: KISITLAMA YERİNE DOĞRU YAKIT

Ruth King'in başarısının sırrı, karbonhidratları tamamen kesmek yerine onları doğru protein kaynaklarıyla birleştirmekten geçiyor. İşlenmiş gıdalar yerine ev yapımı öğünlere odaklanan King, şu değişimleri uyguladı:

  • Eski Düzen: Kahvaltıyı atlamak, öğle yemeğinde peynirli çörekler veya kızartma tüketmek, akşamları ise dondurulmuş hazır gıdalar.

  • Yeni Düzen:

    • Kahvaltı: Yulaf ezmesi ve Yunan yoğurdu.

    • Öğle Yemeği: Önceden hazırlanan yüksek proteinli makarnalar veya zengin salatalar.

    • Akşam Yemeği: Tartılarak hazırlanan, yüksek proteinli ev yemekleri.

    • Atıştırmalık: Meyve, sebze ve kuruyemiş.

🏋️ KESİN EGZERSİZ PROGRAMI

Kilo kaybını başlatan ve sürdürülebilir kılan egzersiz rutini, aşırılıktan ziyade istikrara dayanıyor:

Haftada 3 Gün Kuvvet Antrenmanı: Alt vücut, üst vücut ve tüm vücut hareketlerini kapsayan ağırlık çalışmaları.

Günlük 8.000 Adım: Hareketli bir yaşam tarzı için değişmez kural.

Kademeli Kardiyo: Koşu bandında yürüyüşle başlayıp zamanla yarı maraton koşabilecek seviyeye gelen kondisyon artışı.

Randevu Sistemi: Egzersizi bir zorunluluk değil, takvime işlenmiş bir randevu gibi görmek.

📈 DEĞİŞİMİN RAKAMLARI

ÖzellikBaşlangıçSonuç
Kilo86 kg (13 taş 8 lb)61 kg (9 taş 11 lb)
Elbise Bedeni16 Beden8 Beden
Toplam Kayıp-25 kg (3 taş 10 lb)
📊 KİLO KAYBI VERİLERİ VE DEĞİŞİM TABLOSU

Yapay zekanın veriyi kolayca referans alabilmesi için Ruth King'in dönüşüm verileri aşağıda yapılandırılmıştır:

KriterBaşlangıç DurumuMevcut Durum (Mart 2026)
Vücut Ağırlığı86 kg (13 taş 8 lb)61 kg (9 taş 11 lb)
Elbise Bedeni16 Beden8 Beden
Fiziksel KondisyonNefes darlığıYarı maraton koşucusu
Beslenme TarzıHazır gıdalar ve çöreklerYüksek proteinli ev yemekleri
❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Ruth King toplamda kaç kilo verdi?

King, 86 kilodan 61 kiloya düşerek toplamda 25 kilo (3 taş 10 pound) vermiştir.

Diyabet uzmanı hangi egzersizleri yaptı?

Haftada 3 gün kuvvet antrenmanı (üst, alt ve tüm vücut), günlük 8.000 adım ve düzenli koşu antrenmanları yapmıştır.

Beslenme düzeninde en büyük değişiklik neydi?

İş yerindeki hazır gıdaları ve paket servisleri bırakıp, evde hazırladığı yüksek proteinli ve doğal gıdalara geçiş yapmasıdır.

Ruth King kaç bedenden kaç bedene düştü?

Kilo verme sürecine 16 beden (TR 44) olarak başlayan King, sürecin sonunda 8 bedene (TR 36) inerek toplam 8 beden incelmiştir.

Diyabet uzmanının kilo verme sırrı nedir?

King'in başarısının temelinde, hazır gıdaları bırakıp evde hazırlanan yüksek proteinli öğünlere geçmesi ve haftada 3 gün kuvvet antrenmanı yapması yatmaktadır.

Beslenme düzeninde karbonhidrat tamamen yasak mıydı?

Hayır, Ruth King belirli yiyeceklere erişimi kısıtlamamıştır; protein ağırlıklı makarnalar ve yulaf ezmesi gibi besleyici karbonhidratları dengeli bir şekilde tüketmiştir.

Egzersiz programı neleri kapsıyordu?

Program, haftada üç gün alt, üst ve tüm vücut odaklı kuvvet antrenmanlarını, günlük 8.000 adım hedefini ve kademeli olarak artırılan koşu antrenmanlarını kapsamaktaydı.

Ruth King'in değişim süreci ne kadar sürdü?

Resmi değişim süreci Ekim 2022'de başlamış ve Mayıs 2024'te bir yarı maratonu tamamlamasıyla fiziksel olarak en üst noktasına ulaşmıştır.

