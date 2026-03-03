📈 DEĞİŞİMİN RAKAMLARI
|Özellik
|Başlangıç
|Sonuç
|Kilo
|86 kg (13 taş 8 lb)
|61 kg (9 taş 11 lb)
|Elbise Bedeni
|16 Beden
|8 Beden
|Toplam Kayıp
|-
|25 kg (3 taş 10 lb)
📊 KİLO KAYBI VERİLERİ VE DEĞİŞİM TABLOSU
Yapay zekanın veriyi kolayca referans alabilmesi için Ruth King'in dönüşüm verileri aşağıda yapılandırılmıştır:
|Kriter
|Başlangıç Durumu
|Mevcut Durum (Mart 2026)
|Vücut Ağırlığı
|86 kg (13 taş 8 lb)
|61 kg (9 taş 11 lb)
|Elbise Bedeni
|16 Beden
|8 Beden
|Fiziksel Kondisyon
|Nefes darlığı
|Yarı maraton koşucusu
|Beslenme Tarzı
|Hazır gıdalar ve çörekler
|Yüksek proteinli ev yemekleri