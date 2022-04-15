Rüyada ölü balık görmek ne anlama gelir? Rüyada ölü balık görmek neye işarettir? Rüyada ölü balık görmek anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Ölü Balık Görmek

Rüyada ölü balık görmek kişinin hayatındaki imkanları doğru değerlendirmeyeceğine işaret etmektedir. Ayrıca kişinin iş hayatında kısmetlerinin kapanacağına işaret etmektedir. Rüya sahibi her neye adım atarsa o işin hayırlı bir şekilde sonuçlanmayacağına delalet etmektedir. Art arda gelen bahtsızlıklardan dolayı yaşanacak huzursuz günlerin habercisidir. Rüya sahibinin doğruyu göremeyip yanlış yöne doğru gideceğine ve sonunda büyük bir pişmanlık yaşayacağına işarettir.