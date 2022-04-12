Rüyada mum görmek ne anlama gelir? Rüyada mum ışığı görmek neye işarettir? Rüyada renkli mumlar görmek hayırlı mıdır?
Mumun rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisi tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin toplumdaki tüm insanlar ile aynı dili konuşan biri oluşuna delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, kendilerini uyumsuz görüyorlarsa veya insanlar ile anlaşamadıklarını düşünüyorlarsa, rüyalarında mum görmeleri, kendilerine haksızlık etmelerine ve aslında herkesle anlaşmayı kolaylıkla başarabileceklerine delalet edilmiştir.
RÜYADA BEYAZ MUM GÖRMEK
Beyaz renkli mumun rüyada görülmesi, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:
• Rüya sahipleri eğer kadınsa, her zaman hayallerini kurdukları gibi bir evlilik yapacaklardır ve yaptıkları bu evlilik rüyayı görmüş kişileri yaşadıkları dünyadan çok daha mutlu oldukları bir dünyaya taşıyacaktır.
• Erkek kimselerin rüyalarında beyaz mum görmeleri, aileleri tarafından evlenme baskısı altına kalacaklarına ve bu baskıya daha fazla dayanamamaları sebebi ile kendilerine hayatlarını birleştirebilecekleri biri ile birleştirme fikrine kapılacaklarına yorumlanmıştır.
RÜYADA MUM IŞIĞI GÖRMEK
Işık veren mumun rüyada görülmesi, rüyayı görmüş olan kişilerin hayatlarında olan insanlara yol gösterecek kadar yüksek bir medeniyet seviyesine sahip olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, dostlarına ve dostlarının yardıma ihtiyacı olduğunu görüyorlarsa, kendilerinin gösterdikleri yollar sayesinde kişilerin çok güzel yerlere geldiğini görecekleri yorumları yapılmıştır.
RÜYADA MUM SÖNDÜRMEK
Rüyada mum söndürdüğünü görmek, rüya sahiplerinin kendilerine çok yardımcı ve destek olan birini yakın zamanda hayatlarından çıkaracak olmalarına yorumlanmıştır. Rüyasında mum söndürdüğünü görmüş olan kimseler için birçok rüya tabircisi, hayatları hakkında kesin çizgiler ile verecekleri kararları önce uzun bir değerlendirme sürecine almalarının kendileri için daha hayırlı olacağı yorumunda bulunmuşlardır.
RÜYADA YANAN MUM GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyada mumu yanarken görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş kişilerin duyacakları birkaç cümle ardından umut edecekleri birçok konunun olacağıdır. Rüya sahipleri, çok ihtiyaç duydukları bir anlarında bu cümleleri duymaktan büyük bir keyif alacak ve uzunca bir süre de yaptıkları her işi duydukları bu cümleler sayesinde başarılı bir şekilde yapabileceklerdir.
RÜYADA MUM GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada mumun görülmüş olması, rüyayı sahiplerinin yaşamlarının çok rahat olacağına yorumlanmıştır. Kişiler hayatlarının hiçbir döneminde büyük borçların altına girmeyecek, ellerinde olan mal varlığını güzel ve mantıklı bir şekilde değerlendirebilecek ve bu değerlendirme sayesinde de her zaman var olan para birikimi üzerine hızlı bir şekilde para koymayı başarabileceklerdir.