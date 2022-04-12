Rüyada mum görmek ne anlama gelir? Rüyada mum ışığı görmek neye işarettir? Rüyada renkli mumlar görmek hayırlı mıdır?



RÜYADA BEYAZ MUM GÖRMEK

Beyaz renkli mumun rüyada görülmesi, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:

• Rüya sahipleri eğer kadınsa, her zaman hayallerini kurdukları gibi bir evlilik yapacaklardır ve yaptıkları bu evlilik rüyayı görmüş kişileri yaşadıkları dünyadan çok daha mutlu oldukları bir dünyaya taşıyacaktır.

• Erkek kimselerin rüyalarında beyaz mum görmeleri, aileleri tarafından evlenme baskısı altına kalacaklarına ve bu baskıya daha fazla dayanamamaları sebebi ile kendilerine hayatlarını birleştirebilecekleri biri ile birleştirme fikrine kapılacaklarına yorumlanmıştır.



