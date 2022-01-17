Rüyada eski iş arkadaşını görmek ne anlama gelir? Rüyada eski iş arkadaşını görmek neye işarettir? Anlamı, yorumu...

Rüyada Eski İs Arkadaşıyla Konuşmak

Eski çalışma arkadaşlarınla sohbet ettiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin bazı iş sıkıntıları ile karşılaşacaklarına, bu sıkıntıyı çözebilmek için de birilerine danışacaklarına yorumlanmıştır. Kişiler kimle sohbet ederse etsin veya işlerini nasıl çözebileceklerine dair bazı sorular sorarsa sorsun, aldığı tavsiyeleri hayatlarına geçirmelerinden hemen sonra kendilerini bu dertlerden kurtarmış olduklarını görebileceklerdir.