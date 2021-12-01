Rüyada dondurma yemek ne anlama gelir? Rüyada çilekli, çikolatalı dondurma yemek neye işarettir? Rüyada dondurma satmak hayırlı mıdır?

Diyanete göre rüyada dondurma yemek, kişinin hayatında önem verdiği eşya ya da kişilerden kolaylık ile vazgeçeceğine işaret eder. Kişi bu vazgeçişe karar verdiği andan itibaren kendi ile daha çok ilgilenecek ve çeşitli durumlar ile ilgili olan takıntı durumlarını ortadan kaldırmak için elinden geleni yapacaktır.