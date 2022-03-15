Rüyada denizde balık görmek ne anlama gelir? Rüyada denizde balık görmek neye işarettir? Anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Çok Sayıda Balık Görmek

Birçok sayıda olan balıkların rüyada görülmesi, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin hayatlarında sürekli bir para akışı olacağına ve bu durum sebebi ile de hiçbir zaman maddi açıdan çok büyük zorluklar çekmeyeceklerine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, denizde balık görmüşlerse ve bu balıkların sayamadıkları kadar fazla olduğunu fark etmişlerse, yakın zamanda başlarına maddi anlamda bir talih kuşu konacaktır.