Rüyada bebek emzirmek ne anlama gelir? Bekar birinin rüyasında bebek emzirdiğini görmesi neye işarettir?

BEKAR BİRİNİN RÜYASINDA BEBEK EMZİRDİĞİNİ GÖRMESİ

Evli olmayan birinin bebek emzirdiğini rüyasında görmesi, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin helal süt emmiş bir kimse ile tanışmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, karşılarındaki kişiye ilgi duyacak ve bu nedenden dolayı da kendileri ile ilişkilerini ileriye götürmek amacıyla görüşmeyi kabul edeceklerdir. Aralarındaki ilişki seviyeli bir biçimde devam ettiği sürece rüya sahipleri çok mutlu olacak, hatta ilişkileri evliliğe kadar gidecektir.