Rüyada balık tutmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada elle balık tutmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Balık Temizlemek

Yemek için balık temizlediğini rüyada görmek, bazı din alimlerine göre rüya sahiplerinin üzüldüğü bazı maddi sorunların kısa bir sürede çözülecek oluşuna delalet edilmiştir. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyasında balık yakaladığını ve yakaladığı balığı temizlediğini görmüş kimseler, kendilerine manevi olarak çok yakın gördüğü ve desteğini beklediği kişilerden herhangi bir yardım göremeyeceklerdir. Bu durum dolayısıyla da kendi işlerini ne kadar zor olursa olsun bir başlarına halledeceklerdir.