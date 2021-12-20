Rüyada baba görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş baba görmek hayırlı mıdır? Rüyada anne baba ile konuşmak neye işarettir?

RÜYADA ANNE VE BABA İLE KONUŞMAK

Aileyle rüyada sohbet edilmesi, eğer rüya sahiplerinin aileleri hayatta ise annelerinin de babalarının da kendilerine çok büyük bir özlem duymakta olduklarına delalet edilmiştir. Kişiler, bulabildikleri ilk fırsatta ailelerini görmek için kendilerine imkan yaratmalı, çocukları da varsa onları da yanlarına alarak anne babalarını ziyaret etmelilerdir. Bazı rüya tabircileri, kişilerin yakın zamanda ailelerini ziyaret ederlerse kendilerine büyük bir mal varlığı bırakacaklarına da delalet etmişlerdir.