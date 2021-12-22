Rüyada ayı görmek ne anlama gelir? Rüyada ayı kovalaması neye işarettir? Rüyada ayı öldürmek hayırlı mıdır?
Rüyada dağ ayısının görülmesi, birçok rüya tabircisi tarafından kişilerin kendileri hakkında kötü amaçları olan kişiler ile tanışacak olmasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, rüyalarında ayı gördükten sonra bazı arkadaşlarının kendilerine kötülük yapmak isteyen kişilerin planlarını seziyorlarsa tüm arkadaş çevrelerini gözden geçirip kendilerine zarar verebilecek insanlardan uzaklaşacaklardır. Bu uzaklaşma, birçok kişi tarafından sorgulanabilir ancak rüya sahipleri kimse ile bu durumu paylaşmayacaklardır.
RÜYADA KAHVERENGİ AYI GÖRMEK
Kahverengi orman ayısının rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin uzun zamandır yapmaya ara verdikleri bazı şeyleri yeniden yapmaya başlamalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, çok sevdikleri alışkanlıkları ya da yaptıkları sporları başka etmenler dolayısıyla bırakmışlarsa kendilerine fırsat üreterek yeniden yapmaya başlayacaklardır. Eski alışkanlıkları, kişileri iyileştirecek ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır
RÜYADA AYIDAN KAÇMAK
Kendini kovalayan ayıdan kaçtığını rüyada görmek, rüya sahipleri için kendilerine verilen fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmeleri için gösterilmiş bir işaret olarak sayılmıştır. Rüya sahipleri, yakın zamanda kendilerine sunulmuş ve çok iyi olarak gördükleri bir fırsatı ellerinden kaçırmışlar ya da istekleri doğrultusunda reddetmişlerse, bu durumu kendi lehlerine çevirmek için çaba göstermelilerdir. Bunu tamamen kaybederlerse uzunca bir süre kimseden yeni fırsat ya da şans göremeyeceklerinden çaresiz kalacaklardır.
RÜYADA AYI KOVALAMASI
Rüyada birini ayı kovalarken görmek, bazı rüya tabircilerine göre kişilerin kendileri bile farkında olmadan zarar görmekten kendilerini çekmelerine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, birini kovaladığı ayıyı gördükten sonra kaçan kişiye yardımcı olmaya çalışıyorsa, yakın zamanda kendisiyle beraber hayırsızlık görecek olan kişiyi güvence altına alacaklardır.
RÜYADA AYI GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyada görülmüş ayı için yaptığı yorum, rüya sahiplerinin çok kaba ve anlayışsız bir kimse ile görüşecekleri olmuştur. Bu kişi ile rüya sahipleri iş konuşabilirler. Ancak karşı tarafın tavırları ve davranışları, rüya sahiplerini kendilerinden itecektir. Bu sebeplerden kaynaklı olarak da rüya sahipleri, aralarında yapılmış olan iş anlaşmasını bozma fikrinde olacaklardır.
RÜYADA AYI SALDIRISI GÖRMEK
Rüyada bir yerlere saldıran ayının görülmüş olması, birçok tabirciye göre rüya sahiplerinin düşmanlardan alacakları hasarlara işaret olarak yorumlanmıştır. Kişiler, sahip oldukları düşmanları kendilerinden zayıf olarak görmemeli ve varlıklarını yok saymamalılardır. Onları yok saydıklar ve küçük gördükleri sürece kaybetmeye devam edeceklerdir.