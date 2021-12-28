Rüyada ayakkabının çalınması nasıl yorumlanır? Rüyada ayakkabı kaybedip bulmak neye işarettir? Rüyada ayakkabı aramak hayırlı mıdır?

RÜYADA AYAKKABI ÇALINMASI

Ayakkabılarının biri tarafından çalındığını rüyada görmek, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahipleri göz göre göre yapacakları hataların habercisi olarak yorumlanmıştır. Kişiler hata yapmaktan ve hatalarının bedelini ödemekten bir çekince duymayacak, cesurca davranarak keyiflerine göre davranacaklardır. Hayata karşı takındıkları bu tavır, çevrelerinden birçok konuda eleştiri almalarına da neden olacaktır. Ancak rüya sahipleri aldıkları hiçbir eleştiriye kulak asmayacaklardır.