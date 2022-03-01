Rüyada arkadaşla kavga etmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada yakın arkadaşla kavga etmek küsmenin yorumu nedir?

Rüyada Yakın Arkadaşla Kavga Etmek Küsmek

Yakın arkadaşınla tartışıp küstüğünü rüyada görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüyayı görmüş kişilerin ellerini hiç beklemedikleri bir yerden para geçecek olmasına ve bu para ile istedikleri birçok şeyi gerçekleştirebilecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bu parayı keyfi olarak harcayabilecek, özellikle kendilerini almak istedikleri kıyafetleri bu para ile alabileceklerdir. Bu para eğer kendilerine emanet olarak gelirse, kendilerine emanet edilen paraya dokunmamaları öğütlenmiştir.