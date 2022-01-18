Rüyada kaz görmek ne anlama gelir? Rüyada kaz görmek neye işarettir? Rüyada kaz saldırmasının anlamı, yorumu nedir?

Rüyada Beyaz Kaz Görmek



Beyaz renkli kazın rüyada görülmesi, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin yaşamış oldukları bir olaya çok safça duygularla yaklaşmakta olduklarına yorumlanmıştır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, karşı cinslerinden olan bir kimse ile çirkin bir diyalog kurmuşlarsa, yapılan konuşmanın ardından kişiler kendilerinden çok utanacaklardır. Bu durum karşısında birinden yardım isteyebilirler.

Rüyada Kaz Saldırması Görmek



Rüyada kendine kaz saldırdığını görmek, rüya sahiplerinin dost olarak görerek hayatlarına alacakları kişilere karşı çok dikkatli olmaları gerektiğine yorumlanmıştır. Bu rüyanın görülmesi, rüya sahiplerini hem maddi hem de manevi olarak çürütmek isteyen kimselerin kendilerine iyi niyetle yaklaşmıyor olmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, bu kişileri tespit etmezlerse çok büyük sıkıntılar çekeceklerdir.

Rüyada Kaz Görmek Diyanet



Diyanet'in rüyada görülen kaz için yaptığı yorum, rüyayı görmüş kimselerin çok kıymetli biri ile kuracakları gönül ilişkisidir. Ancak rüya sahipleri, bu kişiyi hayatlarına almışlarsa dahi bazı yanlış anlaşılmalar sebebiyle hayatlarından çıkaracak ve kendilerine yeni bazı sayfalar açma girişimlerinde bulunacaklardır. Rüya sahiplerinin niyetlenecekleri bu durumlar, rüyalarında kaz görmelerinin hemen ardından vuku bulacaktır.

Rüyada Kaz Yakalamak



Rüyada kaz tuttuğunu görmek, bazı din alimlerince rüya sahiplerinin çok açık sözlü bir dostlarının olmasına yorumlanmıştır. BU açık sözlülük, rüya sahiplerinin aslında hoşuna gitse de zaman geçtikçe rahatsız etmeye başlayacak, kişiler uzun vadede bu kişi ile arkadaşlık yapmak istemediklerini fark edeceklerdir.