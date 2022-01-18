Rüyada kaz görmek ne anlama gelir? Rüyada kaz görmek neye işarettir? Rüyada kaz saldırmasının anlamı, yorumu nedir?

Rüyada Beyaz Kaz Görmek
Beyaz renkli kazın rüyada görülmesi, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin yaşamış oldukları bir olaya çok safça duygularla yaklaşmakta olduklarına yorumlanmıştır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, karşı cinslerinden olan bir kimse ile çirkin bir diyalog kurmuşlarsa, yapılan konuşmanın ardından kişiler kendilerinden çok utanacaklardır. Bu durum karşısında birinden yardım isteyebilirler.
Rüyada Kaz Saldırması Görmek
Rüyada kendine kaz saldırdığını görmek, rüya sahiplerinin dost olarak görerek hayatlarına alacakları kişilere karşı çok dikkatli olmaları gerektiğine yorumlanmıştır. Bu rüyanın görülmesi, rüya sahiplerini hem maddi hem de manevi olarak çürütmek isteyen kimselerin kendilerine iyi niyetle yaklaşmıyor olmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, bu kişileri tespit etmezlerse çok büyük sıkıntılar çekeceklerdir.
Rüyada Kaz Görmek Diyanet
Diyanet'in rüyada görülen kaz için yaptığı yorum, rüyayı görmüş kimselerin çok kıymetli biri ile kuracakları gönül ilişkisidir. Ancak rüya sahipleri, bu kişiyi hayatlarına almışlarsa dahi bazı yanlış anlaşılmalar sebebiyle hayatlarından çıkaracak ve kendilerine yeni bazı sayfalar açma girişimlerinde bulunacaklardır. Rüya sahiplerinin niyetlenecekleri bu durumlar, rüyalarında kaz görmelerinin hemen ardından vuku bulacaktır.
Rüyada Kaz Yakalamak
Rüyada kaz tuttuğunu görmek, bazı din alimlerince rüya sahiplerinin çok açık sözlü bir dostlarının olmasına yorumlanmıştır. BU açık sözlülük, rüya sahiplerinin aslında hoşuna gitse de zaman geçtikçe rahatsız etmeye başlayacak, kişiler uzun vadede bu kişi ile arkadaşlık yapmak istemediklerini fark edeceklerdir.
Rüyada Kaz Yavrusu Görmek
Rüyada kazın yavrusunun olduğunu görmek, rüyayı görmüş kişilerin yakın zamanda hayırlara vesile olacak baz girişimlerde bulunmasına yorumlanmıştır. Kişiler kimse tarafından desteklenmeyecekler, yapmak istedikleri işi anlattıkları insanlar tarafından dalga geçileceklerdir.
Ancak zamanla yapmak istedikleri her şey yolunda ilerleyecek ve rüya sahiplerine geçmişlerinde gülen herkes zamanı geldiğinde gelerek özür dileyecektir.
• Rüyasında kaz kestiğini görmüş kadınlar içinse kişilerin eşlerinin kendilerinden önce vefat edeceği söylenmiştir. Ancak rüya sahipleri bu vefattan sonra eşlerinin kendilerine çok fazla mal ve mülk bıraktığını öğrenecekler, eşlerinin vefatından sonraki hayatları rüya sahipleri için çok rahat geçecektir.
Rüyada Kaz Eti Görmek
Kesilmiş kazın etini rüyada görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin bir kadın tarafından ihya edilmesine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, karşılarındaki kadından aldıkları yardım sayesinde tabiri caizse hayatlarını kurtaracaklardır. Bu kurtuluş, rüya sahiplerinin yeni bir yere taşınmasından sonra daha da güzelleşecektir.
Rüyada Kaz Isırması Görmek
Rüyada kaz tarafından ısırılmak, rüya sahiplerinin zarar görmeyeceklerini düşündükleri kişilerden büyük ve yıkıcı darbeler almalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, rüyalarında kaz gördükten sonra güvendikleri bir kimseye emanet bırakacaklarsa bırakmadan önce iki kez düşünmelilerdir. Ayrıca kişiler, uzun vadede arkadaş çevrelerini de gözden geçirmelilerdir.