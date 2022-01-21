Rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada mevsimsiz kar yağdığını görmenin anlamı ve yorumu

Kirletilmiş karın rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin olmasını istedikleri biri ile gönül ilişkisi kuramayacak olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda birini beğenmiş ve tanışmışsa, bu kişiye de çok saf duygularla yaklaşmışsa karşısındaki kişi rüya sahiplerinin bu beklentilerini karşılayamayacaklardır. Bu durum, rüya sahiplerini çok üzecektir ancak ilerleyen zamanlarda rüya sahipleri de bu durumun kendileri için daha hayırlı olduğunu anlayacaklardır.

Rüyada Karların Eridiğini Görmek

Rüyada eriyen kar görmek, iki farklı şekilde tabir edilmiştir:

• Bazı din alimleri, kar yağdıktan hemen sonra, yerlere hiç tutunmadan eridiğini gördükleri karın rüyada görülmüş olmasını kişilerin çok kısa bir vade sonrasında kaza yapmasına yorumlamışlardır. Yapılacak bu kaza, rüya sahiplerine hem maddi hem de manevi olarak çok büyük hasarlar bırakacaktır.

• Kış mevsiminde karların eridiğinin görülmesi ise, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin ruhsal olarak dinginleşeceğine, bu dinginleşme sayesinde de kendileri adına yeni kararlar verebileceklerine yorumlanmıştır. Kişiler, verdikleri kararlar sayesinde atacakları adımların kendilerine daima uğur ve bereket getirdiğini görecek, bu ruh halinde kalabilmek için çabalayacaklardır.