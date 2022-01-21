Rüyada kaplumbağa görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kaplumbağa ölüsü görmenin anlamı ve yorumu

Diyanet'e göre rüyada kaplumbağanın görülmesi, rüya sahiplerinin hayatlarına girecek çok bilgili ve sanata düşkün kimseye delalet edilmiştir. Kişilerin bu kişi ile yollarının kesişmesi ve hayatlarına dahil olması tamamen bir tesadüf olabilir. Ancak bu tesadüfün sonrasında rüya sahipleri kendi hayatlarının da her anlamda ilerleme kat ettiğinin farkına varacaklardır.

Yavru kaplumbağanın rüyada görülmesi, birçok din alimince rüya sahiplerinin başladıkları ancak sonucunu getiremedikleri bir işe yeniden gireceklerine yorulmuştur. Bu iş, rüyayı görmüş kimselerin gerçek meslekleriyle ilgili değildir. Birine verdikleri sözün üstüne gerçekleştirmeye çalışacakları bu durum, rüya sahipleri tarafından çok zor yapılacaktır. İşin bu denli kendilerine zor gelmesi, işin bitiş süresini de bir hayli uzatacaktır.

Rüyada ölmüş kaplumbağanın görülmesi, rüya sahiplerinin sürekli olarak bazı sıkıntılarla karşılaşacak oluşuna delalet edilmiştir. Bu sıkıntılar, rüyasında ölü kaplumbağa görmüş kimseler için iş hayatlarıyla ilgili daha fazla olacaktır. Hayatının diğer alanlarında da sıkıntıları olan rüya sahipleri, işlerinin sorunlarıyla uğraşmaktan fırsat bulamayacak ve diğer sorunlarını çözemeyeceklerdir.

Su kaplumbağasının rüyada görülmesi, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin başlarına gelecek hayırlı birtakım işlere işaret edilmiştir. Bu hayırlı işler sayesinde rüya sahipleri çok başarılı olabilmeleri için bazı imkanları yakalayacaklardır. İmkanlarını güzel ve verimli bir şekilde değerlendirebilen rüya sahipleri, kendilerinin kısa sürede diğer insanlardan çok üstün yerlere gelebileceklerini göreceklerdir. Bu süreçte verdikleri hem emeğin karşılığını da fazlaca alacaklardır.

Rüyada Büyük Kaplumbağa Görmek

Rüyada kocaman kaplumbağanın görülmesi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Bazı din alimlerince bu rüya, kişilerin eşlerinin kendilerine çok düşkün olacağına delalet edilmiştir. Özellikle henüz evlenmemiş kimselerin bu rüyayı görmesi, yapacakları evliliğin çok hayırlı ve güzel olacağına da delalet sayılmıştır.

• Bazı rüya alimlerine göre ise bu rüya, rüyayı görmüş kişilerin tek başlarına çözemeyecekleri bir sorunla karşılaşmalarına yorumlanmıştır. Bu sorunun altından kalkabilmeleri için rüya sahiplerinin maddi ve manevi açıdan çok güçlü olduğunu bildikleri bir kimseden yardım talep etmeleri gereklidir.