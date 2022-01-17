Rüyada diş çekmek ne anlama gelir? Rüyada kendi dişini çekmek neye işarettir? Rüyada dişini kendi eliyle çıkarmak nasıl yorumlanır?

RÜYADA DİŞİNİ KENDİ ELİYLE ÇIKARMAK Kendi dişini elinle çektiğini rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin insanlardan kendileri haklarında duydukları tüm eleştirileri susturacak işler yapmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, uzun zamandır iletişim halinde olmadıkları insanların içine bir anda girmek durumunda kalırlarsa, girmelerinden sonra duyacakları hiçbir şeyi umursamamalılardır. Duyup umursadıkları her şey başkalarının hoşuna giderken kendilerine zarar verecektir.

RÜYADA DİŞ ÇEKMEK DİYANET Diyanet'e göre rüyada diş çektiğini görmek, rüyayı görmüş kişilerin kendi hayat sıkıntılarına nokta koyacaklarına delalet sayılmıştır. Kimse kendilerine inanmaz ve güvenmezken rüya sahiplerinin bütün bu dertlerinden kurtulacak olmaları, insanların kendilerine hayran olmalarını sağlayacaktır.

RÜYADA KENDİ DİŞİNİ ÇEKMEK DİYANET Diyanet'e göre rüyada kendi dişlerini çektiğini görmek, rüya sahiplerinin kendilerini şu an çok mutlu eden ancak gelecekte kendilerine zarar vermeye başlayacak olan işleri fark ederek bu işlerin tümüne dur diyecek olmalarına delalet sayılmıştır. Rüyasında diş çektiğini görmüş kişilerin hayatlarında verecekleri bu radikal kararların etkileri tamamen olumlu olacaktır. Bu sayede de rüya sahipleri bu kararlarından hiç pişmanlık duymayacaklardır.

RÜYADA DİŞİNİ KENDİ ELİYLE ÇIKARMAK VE KANAMASI Dişlerini elinle çekip kanadığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin çok iyi anlaştıklarını düşündükleri bir kişi ile tartışacaklarına ve tartışmalarının ardından da bu kişiyi hayatlarından uzunca bir süre uzak tutacaklarına delalet edilmiştir. Bu yaşanacak olan uzaklık sayesinde karşılarında olan kişi de rüya sahiplerinin değerini anlayacaktır.