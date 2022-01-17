Rüyada diş çekmek ne anlama gelir? Rüyada kendi dişini çekmek neye işarettir? Rüyada dişini kendi eliyle çıkarmak nasıl yorumlanır?

RÜYADA DİŞİNİ KENDİ ELİYLE ÇIKARMAK
Kendi dişini elinle çektiğini rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin insanlardan kendileri haklarında duydukları tüm eleştirileri susturacak işler yapmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, uzun zamandır iletişim halinde olmadıkları insanların içine bir anda girmek durumunda kalırlarsa, girmelerinden sonra duyacakları hiçbir şeyi umursamamalılardır. Duyup umursadıkları her şey başkalarının hoşuna giderken kendilerine zarar verecektir.
RÜYADA DİŞ ÇEKMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada diş çektiğini görmek, rüyayı görmüş kişilerin kendi hayat sıkıntılarına nokta koyacaklarına delalet sayılmıştır. Kimse kendilerine inanmaz ve güvenmezken rüya sahiplerinin bütün bu dertlerinden kurtulacak olmaları, insanların kendilerine hayran olmalarını sağlayacaktır.
RÜYADA KENDİ DİŞİNİ ÇEKMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada kendi dişlerini çektiğini görmek, rüya sahiplerinin kendilerini şu an çok mutlu eden ancak gelecekte kendilerine zarar vermeye başlayacak olan işleri fark ederek bu işlerin tümüne dur diyecek olmalarına delalet sayılmıştır. Rüyasında diş çektiğini görmüş kişilerin hayatlarında verecekleri bu radikal kararların etkileri tamamen olumlu olacaktır. Bu sayede de rüya sahipleri bu kararlarından hiç pişmanlık duymayacaklardır.
RÜYADA DİŞİNİ KENDİ ELİYLE ÇIKARMAK VE KANAMASI
Dişlerini elinle çekip kanadığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin çok iyi anlaştıklarını düşündükleri bir kişi ile tartışacaklarına ve tartışmalarının ardından da bu kişiyi hayatlarından uzunca bir süre uzak tutacaklarına delalet edilmiştir. Bu yaşanacak olan uzaklık sayesinde karşılarında olan kişi de rüya sahiplerinin değerini anlayacaktır.
RÜYADA YİRMİLİK DİŞ ÇEKTİRMEK
Yirmilik dişini çektirdiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin bir durum dolayısıyla çok acı çekeceklerine ve zorluk yaşayacaklarına delalet edilmiştir. Ancak kişiler yaşadıkları bu zorlukları kimse ile paylaşmadan aşmaya çalışacaklardır. Aşabildikleri sıkıntılar sayesinde de rüya sahipleri kendilerini daha güçlü biri olarak görmeye başlayacaklardır.
RÜYADA DİŞ ÇEKTİRMEK VE KANAMASI
Birine dişini çektirip kanadığını rüyada görmek, rüya sahipleri eğer gördükleri kişiyi tanıyorlarsa o kişi ile düşmanlık yaşayacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri bu kişi ile bazı parasal mevzular yaşayabilirler ve yaşadıkları para muhabbetleri sebebiyle çok büyük sıkıntılar yaşayacaklardır. Rüya sahiplerinin çektikleri bu çileler, çok uzun bir süre sonra karşılarına yeniden çıkabilir ancak rüya sahipleri koydukları tepkiyi geri çekmeyeceklerdir.
RÜYADA ÇÜRÜK DİŞ ÇEKTİRDİĞİNİ GÖRMEK
Çürük dişini çektirdiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin çok mantıklı bir insan olmasına yorumlanmıştır. Bu sayede rüya sahipleri, atacakları maddi ya da manevi adımlarda herhangi bir şekilde yanılmayacaklardır. Arkadaşları rüya sahiplerinin nasıl bu kadar mantıklı ve doğru adım atabildiklerini merak edecek, kendilerine bu konu hakkında birçok soru soracaklardır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, geçmişlerinde yaşadıkları tecrübelerin hepsini dostları ile paylaşırlarsa ilerleyen zamanlarda bunların kendi aleyhleri hakkında kullanıldığına da şahit olabilirler.
RÜYADA DİŞ AĞRISI ÇEKMEK
Dişlerinin çok ağrıdığını rüyada hissetmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin bugüne kadar hiç yaşamadıkları kadar zor ve sıkıntılı zamanların yakın zamanda geleceğine delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimseler, eğer ağrıyan dişlerini çektiklerini rüyalarında görmüşlerse, bu sıkıntılı zamanlar kısa süreli olacaktır.