Rüyada depremde evin hasar görmesi neye işarettir? Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir?

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK VE SALLANMAK Rüyada deprem dolayısıyla sallandığını görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin aile yaşantılarına dikkat etmeleri hususunda yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda ailelerinde yaşanan bir olaya çok fazla tepki vermişlerse, bu durumdan dolayı bazı pişmanlıklar duyabilirler. Duydukları pişmanlıkları olaylar daha fazla büyümeden dile getirmeli, özellikle de kendilerinden yaşça büyük kişilere bu tepkiyi vermişlerse mutlaka özür dilemelilerdir.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK İHYA İhya'nın rüyada deprem görmek için yapmış olduğu yorum, rüya sahiplerinin sürekli olarak alacakları sıkıntıları haberlere canlarının sıkılacağıdır. Rüya sahiplerinin can sıkıntılarını gidermek için birine başvuracağı, bu başvuru sonucunda da destek alacağı yorumu da eklenmiştir. Kişiler, rüyalarında gördükleri depremden hasar gördüklerini görmüşlerse, canlarını sıkan konuyu atlatmaları pek kısa sürmeyecektir.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU AMA YIKILMADIĞINI GÖRMEK Depremde evlerin yıkılmadığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin çok güçlü yapıda bir insan olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, yakın zamanda alacakları bazı kötü haberleri başkalarına vermek zorunda kalacaktır. Bu süreçte güçlü kalması ve karşılarındaki kişiyi düşünerek hareket edişi, kişilerin daha kolay ayakta kalmalarını sağlayacaktır. Bu zor dönemde sergiledikleri güçlü duruş, birçok kimse tarafından da takdir görecektir.

RÜYADA SARSINTI OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada yerin sallandığını görmek ancak bu sarsıntıyı hissetmemek, rüyayı görmüş kimselerin kulaklarına gelecek bazı yalanlara yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, yakın zamanda iletişim kurdukları yakın bir arkadaşlarından bazı havadisler alacaklardır. Bu havadislerin doğru olduğunu düşünerek bazı planlar yapabilir ve bu planları hemen uygulamaya geçirebilir. Bu kadar hızlı hareket etmemesi, öncelikle aldığı haberlerin tamamının doğruluğunu tespit etmesi gerektiği yorumu yapılmıştır.