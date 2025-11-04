Yeni elektrikli Hyundai Elexio EO sahnede! Renault Clio ise 200 bin TL indirimle şaşırttı

Yaklaşık iki yıl önce makyajlanan mevcut Clio, yerini tamamen yenilenmiş çizgilere sahip bir versiyona bırakmaya hazırlanıyor. Bu durum, mevcut stoktaki araçların fiyatlarının hızla aşağı çekilmesine neden oldu. Renault Türkiye, 1 milyon 536 bin TL olan liste fiyatına rağmen, birçok bayide çok daha düşük rakamlarla satış gerçekleştiriyor.

Bazı bayiler, bu indirimlere ek olarak bir yıllık ücretsiz bakım gibi avantajlı teklifler de sunuyor. Özellikle İstanbul'daki yetkili satıcılarda stokların hızla eridiği, Clio almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiği belirtiliyor.

Fotoğraflar: Renault, Hyundai