PODCAST CANLI YAYIN

Yeni elektrikli Hyundai Elexio EO sahnede! Renault Clio ise 200 bin TL indirimle şaşırttı

Kasım ayı, otomobil tutkunları için heyecan verici gelişmelerle başladı. Hyundai, uzun süredir merakla beklenen tamamen elektrikli SUV modeli Elexio EO'yu resmen tanıttı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Öte yandan Renault Clio cephesinde de sürpriz bir fiyat indirimi dalgası başladı. Otomotiv pazarında dikkatler bir yanda yeni nesil teknolojilere, diğer yanda cazip kampanyalara çevrildi.

Takvim Logo

HYUNDAİ'NİN ELEKTRİKLİ SUV HAMLESİ: ELEXİO EO

Hyundai, Çin'deki ortak girişimi aracılığıyla E-GMP platformu üzerine inşa edilen ilk Çinli SUV'u Elexio EO'yu piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. 16 Ekim'de üretim bandından inen model, aynı gün ön satışa sunuldu.

Takvim Logo

Yeni Elexio EO, 64.2 kWh ve 88.1 kWh olmak üzere iki batarya seçeneğiyle tüketicilere sunulacak. CLTC standartlarına göre bu bataryalarla 518 km ile 722 km arasında değişen menzil değerlerine ulaşılabileceği açıklandı. Önden çekişli versiyonu 215 beygir güç üretirken, çift motorlu versiyonda arka aksa eklenen motor toplam gücü daha da yukarı taşıyor.

Takvim Logo

Modelin hızlı şarj desteğiyle %30'dan %80'e yalnızca 27 dakikada ulaşabildiği belirtildi. Dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan araç, mors alfabesindeki "H" harfinden ilham alınan dört noktalı kare farları ile karakteristik bir ön yüze sahip.

Takvim Logo

İç mekânda ise 4K çözünürlüklü 27 inçlik dev bir entegre ekran bulunuyor. Bu ekran hem merkezi kontrol paneli hem de yolcu eğlence ekranı olarak görev yapıyor. Ayrıca head-up display özelliği de standart donanım olarak sunuluyor.

Takvim Logo

Hyundai, Elexio EO'nun "Çin'de, Çin için ve dünyaya" stratejisinin bir ürünü olduğunu vurgularken, aracın resmî fiyatının henüz açıklanmadığını duyurdu. Ancak uzmanlar, modelin rekabetçi bir fiyatla pazara girmesinin Tesla Model Y ve BYD Song Plus gibi rakipleri zorlayabileceğini öngörüyor.

Takvim Logo

Renault Clio'da 200 Bin TL'lik Fiyat Sürprizi

Elektrikli rekabet kızışırken, Renault cephesinde de dikkat çekici bir hamle geldi. Yeni nesil Clio'nun 2026'da Türkiye yollarında olması beklenirken, mevcut modellerde 200 bin TL'ye varan indirim başlatıldı.

Takvim Logo

Yaklaşık iki yıl önce makyajlanan mevcut Clio, yerini tamamen yenilenmiş çizgilere sahip bir versiyona bırakmaya hazırlanıyor. Bu durum, mevcut stoktaki araçların fiyatlarının hızla aşağı çekilmesine neden oldu. Renault Türkiye, 1 milyon 536 bin TL olan liste fiyatına rağmen, birçok bayide çok daha düşük rakamlarla satış gerçekleştiriyor.

Bazı bayiler, bu indirimlere ek olarak bir yıllık ücretsiz bakım gibi avantajlı teklifler de sunuyor. Özellikle İstanbul'daki yetkili satıcılarda stokların hızla eridiği, Clio almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiği belirtiliyor.

Fotoğraflar: Renault, Hyundai