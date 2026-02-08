Yeni Citroen Ami Dark Side Türkiye’de satışa çıktı: İşte 555 bin TL’lik fiyatı ve özellikleri

📊 TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU
Ami Dark Side, görsel güncellemelerine rağmen teknik altyapısını koruyarak pratikliğini sürdürüyor:
|Özellik
|Detay
|Motor Gücü
|6 kW (8 HP) Elektrik Motoru
|Maksimum Hız
|45 km/s
|Menzil (WLTP)
|75 km
|Batarya Kapasitesi
|5.5 kWh Lityum-İyon
|Şarj Süresi
|220V Ev Tipi Priz ile 4 Saatte %100
|Ehliyet Sınıfı
|B1 (16 yaş ve üzeri)
|Yolcu Kapasitesi
|2 Kişi
📊 ŞUBAT 2026 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
Türkiye'de satılan popüler elektrikli modellerin Şubat 2026 itibarıyla başlangıç fiyatları (nakit indirimli/kampanyalı) şu şekildedir:
|Marka / Model
|Başlangıç Fiyatı (Şubat 2026)
|Menzil (WLTP)
|Citroen Ami (Standart)
|545.000 TL
|75 km
|Citroen Ami Dark Side
|555.000 TL
|75 km
|Dacia Spring Extreme
|885.000 TL
|225 km
|Citroen e-C3
|1.420.000 TL
|320 km
|Hyundai INSTER
|1.453.000 TL
|355 km
|Togg T10X V1 RWD
|1.870.000 TL
|314 km
|Togg T10F V1 RWD
|1.886.000 TL
|350 km
|Tesla Model Y RWD
|2.349.300 TL
|455 km
|BYD Atto 3
|2.249.000 TL
|420 km