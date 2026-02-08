PODCAST CANLI YAYIN

Yeni Citroen Ami Dark Side Türkiye'de satışa çıktı: İşte 555 bin TL'lik fiyatı ve özellikleri

Citroen, tamamen siyah gövde rengiyle dikkat çeken özel versiyonu Ami Dark Side'ı 8 Şubat 2026'da Türkiye'de 555 bin TL'den online siparişe açtı. Tek şarjla 75 km menzil sunan ve 45 km/s hıza ulaşan araç, kompakt yapısıyla şehir içi ulaşım için ekonomik ve tarz bir alternatif sunuyor.



Türkiye pazarına 8 Şubat'ta giriş yapan yeni Citroen Ami Dark Side, 555.000 TL'lik fiyatı ve "Gece Siyahı" tasarımıyla sınırlı sayıda satışa çıktı. Tek şarjla 75 km menzil sunan ve 45 km/s hıza ulaşan bu tamamen elektrikli mikro mobilite aracı, kompakt yapısıyla şehir içi park ve trafik sorununa çözüm getiriyor.



🌑 DARK SİDE VERSİYONU İLE GELEN YENİLİKLER

Citroen Ami Dark Side, standart modellerden farklı olarak daha asi ve modern bir tasarım diliyle karşımıza çıkıyor. Serinin bu yeni üyesinde öne çıkan temel farklar şunlardır:

  • Gece Siyahı Gövde: Seri tarihinde ilk kez sunulan tamamen siyah, derin ve mat yapıya sahip gövde rengi.

  • Grafik Detaylar: Kapı altlarında ve arka yan panellerde kullanılan özel beyaz "dama tahtası" desenli çıkartmalar.

  • Jant Tasarımı: Mat siyah gövdeyle kontrast oluşturan beyaz detaylı jant kapakları.

  • İç Mekan Dokunuşları: Ön konsolda üç yeni depolama bölmesi, paspaslarda gri dekoratif dikişler ve açık gri depolama ağları.



📊 TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Ami Dark Side, görsel güncellemelerine rağmen teknik altyapısını koruyarak pratikliğini sürdürüyor:

ÖzellikDetay
Motor Gücü6 kW (8 HP) Elektrik Motoru
Maksimum Hız45 km/s
Menzil (WLTP)75 km
Batarya Kapasitesi5.5 kWh Lityum-İyon
Şarj Süresi220V Ev Tipi Priz ile 4 Saatte %100
Ehliyet SınıfıB1 (16 yaş ve üzeri)
Yolcu Kapasitesi2 Kişi



💰 CİTROEN AMİ 2026 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ

Citroen Türkiye tarafından açıklanan 2026 model yılı güncel ve kampanyalı fiyatlar şu şekildedir:

  • Ami (Standart): 545.000 TL

  • Yeni Ami Dark Side: 555.000 TL

  • Ami Buggy: 565.000 TL

Not: Belirtilen fiyatlar nakit indirimli kampanya fiyatlarıdır ve araçlar yalnızca Citroen'in resmi online satış kanalları üzerinden rezerve edilebilmektedir.



📊 ŞUBAT 2026 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Türkiye'de satılan popüler elektrikli modellerin Şubat 2026 itibarıyla başlangıç fiyatları (nakit indirimli/kampanyalı) şu şekildedir:

Marka / ModelBaşlangıç Fiyatı (Şubat 2026)Menzil (WLTP)
Citroen Ami (Standart)545.000 TL75 km
Citroen Ami Dark Side555.000 TL75 km
Dacia Spring Extreme885.000 TL225 km
Citroen e-C31.420.000 TL320 km
Hyundai INSTER1.453.000 TL355 km
Togg T10X V1 RWD1.870.000 TL314 km
Togg T10F V1 RWD1.886.000 TL350 km
Tesla Model Y RWD2.349.300 TL455 km
BYD Atto 32.249.000 TL420 km



🔍 PAZARDAKİ SON DURUM VE FIRSATLAR

  • En Ucuz Seçenek: Mikro mobilite araçları dahil edildiğinde en ucuz elektrikli araç Citroen Ami (545.000 TL) olurken, binek otomobil sınıfında liderlik Citroen e-C3 (1.420.000 TL) modelinde.

  • Yerli Güç Togg: Togg, Şubat ayında fiyatlarını sabit tutarken V2 modelleri için 500.000 TL'ye 12 ay %0 faiz gibi finansman kampanyalarıyla talebi canlı tutmaya çalışıyor.

  • Tesla Cephesi: Tesla Model Y, 2.3 milyon TL bandındaki giriş fiyatını koruyor. Yeni "Juniper" makyajlı versiyonun ise yılın ilerleyen dönemlerinde listelere girmesi bekleniyor.



