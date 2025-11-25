VW Passat ePro ve Nissan Navara: Yeni Nesil Hibrit ve Pickup Modelleri Yolda

✨ PASSAT EPRO'NUN ÇIĞIR AÇAN HİBRİT SİSTEMİ

Passat ePro'nun en önemli özelliği, içten yanmalı motorun tekerleklere doğrudan bağlı olmaması. Bunun yerine, benzinli motor sadece bir jeneratör gibi çalışarak bataryayı şarj ediyor. Aracı hareket ettirme görevi ise tamamen elektrik motoruna ait.

Toplam Sistem Gücü: 250 beygirin biraz üzerinde

İçten Yanmalı Motor: EA211 ailesinden yüksek verimli 1.5T EVO II (Maksimum güç: 95 kW)

Elektrik Motoru Gücü: 145 kW

Bu kombinasyon, yüksek performansı korurken aynı zamanda geleneksel hibritlere göre daha verimli bir enerji tüketimi vaat ediyor. Ancak batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik veriler henüz açıklanmadı.