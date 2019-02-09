Volkswagen Jetta GLI resmen tanıtıldı! İşte 2019 Volkswagen Jetta GLI'nin merak edilen özellikleri

2019 Volkswagen Jetta GLI Şikago Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Volkswagen Jetta GLI, yenilenen iç ve dış tasarımıyla dikkatleri üzerine topladı. Peki, 2019 Volkswagen Jetta GLI'nin motor ve donanım özellikleri neler? Volkswagen Jetta GLI Türkiye'de satışa sunulacak mı? İşte merak edilen detaylar...

09.02.2019 23:14 - Son Güncelleme: 09.02.2019 23:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





