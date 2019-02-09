Volkswagen Jetta GLI resmen tanıtıldı! İşte 2019 Volkswagen Jetta GLI'nin merak edilen özellikleri
2019 Volkswagen Jetta GLI Şikago Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Volkswagen Jetta GLI, yenilenen iç ve dış tasarımıyla dikkatleri üzerine topladı. Peki, 2019 Volkswagen Jetta GLI'nin motor ve donanım özellikleri neler? Volkswagen Jetta GLI Türkiye'de satışa sunulacak mı? İşte merak edilen detaylar...
09.02.2019 23:14
- Son Güncelleme: 09.02.2019 23:14
Alman otomotiv devi Volkswagen yeni modeli Jetta'yı otomobil severlerin beğenisine sundu.
Dış cepheden bakıldığında 2019 Jetta GLI, bir sürü noktasında kullanılan kırmızı ve siyah renkli trim parçalarıyla dikkat çekiyor.
Bagaj kapağı üzerinde küçük bir spoiler yer alırken standart Jetta modellerinde bulunan sahte egzoz çıkışlarının yerini kromajlı gerçek çıkışlar almış.
GLI'ın ön bölümünde siyah renkli panjur ve standart olarak sunulan LED farlar dikkat çekerken 18 inç çaplı jantların arkasında Golf R'dan alınan fren sistemi görev yapıyor.
JETTA'NIN PERFORMANSI
Aracın performansından bahsetmemiz gerekirse yeni modelin sadece havalı görünen kaliperlere sahip olmadığı haberini verebiliriz.