Volkswagen elektrikli otomobil siparişi almaya başladı

Volkswagen, tam elektrikli otomobili için ön sipariş almaya başladı. Otomobillerin üretimine bu yılın sonunda başlanacak ve gelecek yılın ortasında müşterilere teslim edilecek.

09.05.2019 10:10 - Son Güncelleme: 09.05.2019 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





