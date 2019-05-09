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Volkswagen elektrikli otomobil siparişi almaya başladı

Volkswagen, tam elektrikli otomobili için ön sipariş almaya başladı. Otomobillerin üretimine bu yılın sonunda başlanacak ve gelecek yılın ortasında müşterilere teslim edilecek.

09.05.2019 10:10 - Son Güncelleme: 09.05.2019 10:10
Volkswagen elektrikli otomobil siparişi almaya başladı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), ID.3 olarak adlandırılan tam elektrikli hatchback modelini 30 bin euro'nun altında başlangıç fiyatı ile ön siparişe açtığını bildirdi.

Volkswagen elektrikli otomobil siparişi almaya başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 29 ülkede tüketiciler şirketin internet sitesinden bin euro depozit yatırarak ön sipariş verebilecek.

Volkswagen elektrikli otomobil siparişi almaya başladı

Ön siparişlerin 30 bin adetle sınırlı olacağının belirtildiği açıklamada, tam elektrikli hatchback modellerin menzilinin bataryaya göre 330 kilometre ile 550 kilometre arasında değiştiği ifade edildi.

Volkswagen elektrikli otomobil siparişi almaya başladı

Otomobillerin üretimine bu yılın sonunda başlanacak ve gelecek yılın ortasında müşterilere teslim edilecek.

Volkswagen elektrikli otomobil siparişi almaya başladı
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