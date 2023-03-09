Uzmanlardan araba alacaklara uyarı! 400 bin TL altında son 3 araç! Mart ayı 0 araba fiyatları güncellendi! "1 milyonu bulacak..."

Uzun bir süredir fiyatlar da artış yaşanan otomotiv sektörü, çift krizi ve döviz sorunlarının haricinde de farklı nedenlerden dolayı artıyor. Araç fiyatlarına yüzde 8 zam gelmesinin ardından 400 bin TL altında sadece iki araç kaldı. İşte Mart ayı güncel sıfır otomobil fiyatları...