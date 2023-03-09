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Uzmanlardan araba alacaklara uyarı! 400 bin TL altında son 3 araç! Mart ayı 0 araba fiyatları güncellendi! "1 milyonu bulacak..."

Sıfır araçlardaki tedarik ve çip sorunu devam ederken uzmanlar 2022'yi 783 bin satışla kapatan otomobil pazarının 2023'te 1 milyonu zorlamasını bekliyor. İşte sıfır otomobil fiyatları.

takvim.com.tr
09.03.2023 11:18 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:18
Uzmanlardan araba alacaklara uyarı! 400 bin TL altında son 3 araç! Mart ayı 0 araba fiyatları güncellendi! 1 milyonu bulacak...

Uzun bir süredir fiyatlar da artış yaşanan otomotiv sektörü, çift krizi ve döviz sorunlarının haricinde de farklı nedenlerden dolayı artıyor. Araç fiyatlarına yüzde 8 zam gelmesinin ardından 400 bin TL altında sadece iki araç kaldı. İşte Mart ayı güncel sıfır otomobil fiyatları...

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Uzmanlardan araba alacaklara uyarı! 400 bin TL altında son 3 araç! Mart ayı 0 araba fiyatları güncellendi! 1 milyonu bulacak...

Opel, Citroen gibi markaların otomobillere mart ayında yüzde 1.5 ila yüzde 2.5 arasında zam geldi.

Uzmanlardan araba alacaklara uyarı! 400 bin TL altında son 3 araç! Mart ayı 0 araba fiyatları güncellendi! 1 milyonu bulacak...

Türkiye'de şu anda 400 bin TL'nin altında sadece üç adet sıfır araç kaldı.

Uzmanlardan araba alacaklara uyarı! 400 bin TL altında son 3 araç! Mart ayı 0 araba fiyatları güncellendi! 1 milyonu bulacak...

400 bin TL'nin altında sadece 3 adet araç kaldı.

Uzmanlardan araba alacaklara uyarı! 400 bin TL altında son 3 araç! Mart ayı 0 araba fiyatları güncellendi! 1 milyonu bulacak...

400-500 bin TL'nin arasında 13 adet kaldı. Ortalama fiyatı: 459 bin TL

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