Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri Şubat 2026: Togg T10F ve T10X yine zirvede

❓ MERAK EDİLENLER

Tesla Model Y satışlarında düşüş mü var?

Evet, bir dönem pazar lideri olan Tesla Model Y, Şubat ayında 720 adetle 5. sıraya gerileyerek pazar payında rakiplerine göre kan kaybı yaşadı.

Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısı ne durumda?

2026 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki aktif şarj istasyonu sayısı 30.000 birimi aşmış durumdadır. Bu artış, şehirler arası yolculuklarda menzil kaygısını minimize etmektedir.

En ucuz elektrikli otomobil modelleri hangileri?

Şubat ayı listesinde ilk 10'a girmeyi başaran Citroen C3, sunduğu fiyat-performans dengesiyle şehir içi kullanım için en çok tercih edilen ekonomik alternatifler arasındadır.

BYD ve MINI gibi markaların pazar payı ne kadar?

İthal modeller arasında MINI Countryman (1.253 adet) ve BYD Sealion 7 (646 adet) satış rakamlarıyla pazarın en güçlü global oyuncuları olarak öne çıkmaktadır.