Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri Şubat 2026: Togg T10F ve T10X yine zirvede

Şubat 2026'da Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobili 1.557 adetle Togg T10X olurken, markanın yeni fastback modeli T10F 1.393 adetlik satışla ikinci sıraya yerleşerek yerli üretim dominasyonunu tescilledi.

Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri Şubat 2026: Togg T10F ve T10X yine zirvede

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, yerli otomobil modelleri pazarın en üst basamaklarını kapatırken, ithal modeller arasında MINI ve KG Mobility dikkat çeken bir performans sergiledi.

Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri Şubat 2026: Togg T10F ve T10X yine zirvede - 2

📊 ŞUBAT 2026 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞ RAKAMLARI

Şubat ayı verileri, kullanıcıların SUV gövde tipinin yanı sıra Togg T10F ile birlikte sportif fastback modellerine de yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri Şubat 2026: Togg T10F ve T10X yine zirvede - 3

İŞTE PAZARIN İLK 10 SIRASINDAKİ GÜNCEL TABLO

SıraMarka ve ModelŞubat Satış AdediGövde Tipi
1Togg T10X1.557SUV
2Togg T10F1.393Fastback
3MINI Countryman1.253SUV
4KG Mobility Torres1.013SUV
5Tesla Model Y720SUV
6BYD Sealion 7646SUV
7BMW X1580SUV
8Volvo EX30510SUV
9Volvo EX40495SUV
10Citroen C3420Hatchback
Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri Şubat 2026: Togg T10F ve T10X yine zirvede - 4

🔍 PAZAR ANALİZİ VE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

  • Togg'un Çifte Zaferi: Togg, T10X ile liderliğini sürdürürken, yeni modeli T10F'in piyasaya çıkar çıkmaz 1.300 barajını aşması markanın pazar payını konsolide etti.

  • Tesla'da Kan Kaybı: Bir dönem listenin zirvesini zorlayan Tesla Model Y, 720 adetlik satışla 5. sıraya gerileyerek pazar payında düşüş yaşadı.

  • Yükselen Yıldızlar: MINI Countryman ve KG Mobility Torres, 1.000 adet sınırını geçerek ithal araçlar kategorisinde en güçlü alternatifler haline geldi.

  • Ekonomik Tercihler: Citroen C3, uygun fiyatlı elektrikli otomobil segmentinde ilk 10'a girmeyi başararak şehir içi kullanım talebinin sürdüğünü gösterdi.

Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri Şubat 2026: Togg T10F ve T10X yine zirvede - 5

💡 ELEKTRİKLİ ARAÇ ALACAKLAR İÇİN KRİTİK BİLGİLER

Türkiye genelinde şarj istasyonu sayısının 2026 itibarıyla 30.000 birimi aşması, kullanıcıların "menzil kaygısı" sorununu büyük oranda çözüme kavuşturdu. Ancak satın alma aşamasında dikkat edilmesi gereken teknik kriterler şunlardır:

  • Batarya Ömrü: Aracın batarya teknolojisi ve garanti süresi (Genellikle 8 yıl veya 160.000 km).

  • Yazılım Desteği: Araç içi sistemlerin uzaktan güncellenebilme (OTA) yeteneği.

  • Şarj Hızı: Aracın DC hızlı şarj (30 dakikada %80 dolum gibi) destekleme kapasitesi.

  • İkinci El Değeri: Markanın Türkiye'deki servis ağı ve parça bulunabilirliği.

Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri Şubat 2026: Togg T10F ve T10X yine zirvede - 6

❓ MERAK EDİLENLER

Tesla Model Y satışlarında düşüş mü var?

Evet, bir dönem pazar lideri olan Tesla Model Y, Şubat ayında 720 adetle 5. sıraya gerileyerek pazar payında rakiplerine göre kan kaybı yaşadı.

Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısı ne durumda?

2026 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki aktif şarj istasyonu sayısı 30.000 birimi aşmış durumdadır. Bu artış, şehirler arası yolculuklarda menzil kaygısını minimize etmektedir.

En ucuz elektrikli otomobil modelleri hangileri?

Şubat ayı listesinde ilk 10'a girmeyi başaran Citroen C3, sunduğu fiyat-performans dengesiyle şehir içi kullanım için en çok tercih edilen ekonomik alternatifler arasındadır.

BYD ve MINI gibi markaların pazar payı ne kadar?

İthal modeller arasında MINI Countryman (1.253 adet) ve BYD Sealion 7 (646 adet) satış rakamlarıyla pazarın en güçlü global oyuncuları olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri Şubat 2026: Togg T10F ve T10X yine zirvede - 7

EDİTÖR NOTU

Şubat 2026 verileri, Türkiye otomobil pazarında sadece "elektrikli araç" devriminin değil, aynı zamanda "yerli marka sadakatinin" de oluştuğunu kanıtlıyor. Togg'un ürün gamını T10F ile genişletmesi, Tesla gibi global devlerin pazar payını doğrudan etkiliyor. Özellikle T10F'in hızlı yükselişi, Türk tüketicisinin sportif tasarım ve yüksek teknolojiye olan açlığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Önümüzdeki aylarda BYD ve Tesla'nın yeni fiyat güncellemeleriyle bu tabloyu değiştirip değiştiremeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri Şubat 2026: Togg T10F ve T10X yine zirvede - 8

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve TOGG, Tesla, Citroen'in resmi internet adresleri üzerinden alınmıştır.