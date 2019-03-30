Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ilk 15 otomobil

ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan güncel listede, Türkiye'de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti. Listenin bir numarası 1.4 Fire Easy donanıma sahip Fiat Egea Sedan olurken, iki numarada 1.0 D-CVVT Jump donanımlı Hyundai i10, üç numarada ise bir başka Fiat modeli Panda 1.2 Popstar yer aldı.