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Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ilk 15 otomobil

Bu listeye bakmadan otomobil almayın! İşte Türkiye'de satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobil...

30.03.2019 10:37 - Son Güncelleme: 30.03.2019 10:42
Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ilk 15 otomobil

Türkiye'de satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobil sıralandı. 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan ve 2018 modelleri de kapsayan güncel listede, Türkiye'de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti.

Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ilk 15 otomobil

ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan güncel listede, Türkiye'de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti. Listenin bir numarası 1.4 Fire Easy donanıma sahip Fiat Egea Sedan olurken, iki numarada 1.0 D-CVVT Jump donanımlı Hyundai i10, üç numarada ise bir başka Fiat modeli Panda 1.2 Popstar yer aldı.

Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ilk 15 otomobil

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 15 otomobil şöyle sıralandı;

Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ilk 15 otomobil

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy 62 bin TL

Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ilk 15 otomobil

Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump 70 bin TL

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