Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ilk 15 otomobil
Bu listeye bakmadan otomobil almayın! İşte Türkiye'de satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobil...
30.03.2019 10:37
- Son Güncelleme: 30.03.2019 10:42
ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan güncel listede, Türkiye'de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti. Listenin bir numarası 1.4 Fire Easy donanıma sahip Fiat Egea Sedan olurken, iki numarada 1.0 D-CVVT Jump donanımlı Hyundai i10, üç numarada ise bir başka Fiat modeli Panda 1.2 Popstar yer aldı.
DİĞER GALERİLER