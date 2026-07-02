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34 milyon aracı ilgilendiriyor: Trafik sigortası Temmuz primleri belli oldu

Trafik sigortasında Temmuz dönemi güncel prim tutarları belli oldu. Sürücülerin hasar geçmişini yansıtan risk basamaklarının belirleyici olduğu yeni tarifede; İstanbul, Ankara ve İzmir için otomobil, ticari taksi ve otobüs primleri yeniden şekillendi. Basamak basamak yeni trafik sigortası fiyatları ve sigortasız trafiğe çıkmanın güncel cezaları haberimizde...

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Zorunlu trafik sigortasında temmuz dönemi tarifeleri açıklandı

Zorunlu trafik sigortasında temmuz dönemi prim tarifesi belli oldu. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni tabloda İstanbul'da 4. basamaktan sigorta yaptıracak bir otomobil sahibi için prim tutarı 18 bin 789 TL olarak uygulanacak.

Prim tutarları araç türü, il ve risk basamağına göre belirlendi

TEMMUZ TARİFESİNDE YENİ PRİM TUTARLARI BELLİ OLDU

Zorunlu trafik sigortasında prim tutarları, araç türü, il ve risk basamağına göre farklılaşıyor. Yeni dönemde sürücünün hasar geçmişi, bulunduğu basamak ve aracın kullanım amacı prim hesabında belirleyici olmaya devam ediyor.

İstanbul’da otomobil primi 9 bin 395 ile 56 bin 367 TL arasında değişiyor

İstanbul'da otomobil grubunda 0. risk basamağındaki bir sürücü için prim tutarı 56 bin 367 TL olarak belirlendi. Aynı ilde en düşük risk grubunu ifade eden 8. basamakta bu tutar 9 bin 395 TL seviyesinde yer aldı.

TEMMUZ TARİFESİNİN ÖNE ÇIKANLARI

  • İstanbul'da 4. basamak otomobil primi 18 bin 789 TL oldu.
  • Risk basamağı düştükçe prim tutarı yükseliyor.
  • Otomobillerde en düşük prim, 8. basamak sürücülere uygulanıyor.
  • Ticari taksi ve otobüslerde primler araç grubuna göre ayrı hesaplanıyor.
  • Sigortasız araçlar, poliçe yaptırılana kadar trafikten men ediliyor.
Büyükşehirlerde risk basamağı primi doğrudan etkiliyor

OTOMOBİLLERDE İL VE BASAMAK FARKI PRİME YANSIYOR

Otomobil sahipleri için temmuz tarifesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki prim tutarları ayrı ayrı belirlendi. Risk basamağı yükseldikçe sürücünün ödeyeceği tutar düşüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de basamak bazlı prim karşılaştırması
İl0. Basamak Prim8. Basamak Prim
İstanbul56 bin 367 TL9 bin 395 TL
Ankara54 bin 772 TL9 bin 129 TL
İzmir53 bin 177 TL8 bin 863 TL

RİSK BASAMAĞI, PRİM TUTARINDA BELİRLEYİCİ OLMAYA DEVAM EDİYOR.

Ticari taksilerde en yüksek prim 160 bin TL’yi buldu

TİCARİ TAKSİLERDE YENİ TARİFE NASIL ŞEKİLLENDİ?

Ticari taksiler için de primler risk basamağına göre değişiyor. İstanbul'da 0. basamakta yer alan ticari taksi için prim tutarı 160 bin 593 TL oldu.

Taksi primlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir tarifeleri netleşti

Ankara'da aynı gruptaki ticari taksiler için en yüksek basamak primi 156 bin 48 TL, İzmir'de ise 151 bin 503 TL olarak kayıtlara geçti.

TİCARİ TAKSİ PRİMLERİ

İl0. Basamak8. Basamak
İstanbul160 bin 593 TL26 bin 766 TL
Ankara156 bin 48 TL26 bin 8 TL
İzmir151 bin 503 TL25 bin 250 TL
Otobüslerde zorunlu trafik sigortası primi 394 bin TL’ye ulaştı

OTOBÜSLERDE EN YÜKSEK PRİM 394 BİN TL'Yİ AŞTI

Prim tutarlarında en yüksek rakamlar 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde görüldü. İstanbul'da 0. risk basamağındaki bir otobüs için zorunlu trafik sigortası primi 394 bin 539 TL olarak belirlendi.

31 ve üzeri koltuklu otobüslerde prim farkı 6 katı aştı

Aynı araç grubunda 8. risk basamağındaki prim tutarı ise 65 bin 757 TL oldu. Böylece araç türü ve risk basamağı, büyük yolcu taşıma araçlarında da prim hesabının ana unsurları arasında yer aldı.

OTOBÜS GRUBUNDA İSTANBUL TARİFESİ

  • 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde 0. basamak prim: 394 bin 539 TL
  • Aynı araç grubunda 8. basamak prim: 65 bin 757 TL
  • Prim hesabında araç grubu, il ve risk basamağı birlikte dikkate alınıyor.
Sigortasız araçlara bin 246 TL idari para cezası uygulanıyor

SİGORTASIZ ARAÇLAR İÇİN CEZA VE TRAFİKTEN MEN UYGULAMASI

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Denetimlerde sigortasız olduğu belirlenen araçlar için bin 246 TL idari para cezası uygulanıyor.

Sigortasız araçla kaza yapana 2 bin 39 TL ceza kesilecek

Bu araçlar, poliçe yaptırılana kadar trafikten men ediliyor. Denetim sırasında sürücülerden bulundukları noktada poliçe yaptırmaları da istenebiliyor.

Sigortasız bir aracın kazaya karışması halinde ise sürücüye 2 bin 39 TL ceza uygulanıyor. Karşı tarafa verilen hasarın karşılanması da sigortasız araç sahibinin sorumluluğunda bulunuyor.

Trafik sigortası ceza ve yaptırım tablosu açıklandı
DurumUygulama
Sigortasız araçla trafiğe çıkmakBin 246 TL idari para cezası
Poliçesiz araç tespitiSigorta yaptırılana kadar trafikten men
Sigortasız aracın kazaya karışması2 bin 39 TL ceza ve hasar sorumluluğu
Zorunlu trafik sigortası temmuz tarifeleri

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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