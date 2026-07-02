34 milyon aracı ilgilendiriyor: Trafik sigortası Temmuz primleri belli oldu

|İl
|0. Basamak Prim
|8. Basamak Prim
|İstanbul
|56 bin 367 TL
|9 bin 395 TL
|Ankara
|54 bin 772 TL
|9 bin 129 TL
|İzmir
|53 bin 177 TL
|8 bin 863 TL
RİSK BASAMAĞI, PRİM TUTARINDA BELİRLEYİCİ OLMAYA DEVAM EDİYOR.
|İl
|0. Basamak Prim
|8. Basamak Prim
|İstanbul
|56 bin 367 TL
|9 bin 395 TL
|Ankara
|54 bin 772 TL
|9 bin 129 TL
|İzmir
|53 bin 177 TL
|8 bin 863 TL
RİSK BASAMAĞI, PRİM TUTARINDA BELİRLEYİCİ OLMAYA DEVAM EDİYOR.
Ankara'da aynı gruptaki ticari taksiler için en yüksek basamak primi 156 bin 48 TL, İzmir'de ise 151 bin 503 TL olarak kayıtlara geçti.
|İl
|0. Basamak
|8. Basamak
|İstanbul
|160 bin 593 TL
|26 bin 766 TL
|Ankara
|156 bin 48 TL
|26 bin 8 TL
|İzmir
|151 bin 503 TL
|25 bin 250 TL
|Durum
|Uygulama
|Sigortasız araçla trafiğe çıkmak
|Bin 246 TL idari para cezası
|Poliçesiz araç tespiti
|Sigorta yaptırılana kadar trafikten men
|Sigortasız aracın kazaya karışması
|2 bin 39 TL ceza ve hasar sorumluluğu