34 milyon aracı ilgilendiriyor: Trafik sigortası Temmuz primleri belli oldu

İstanbul'da otomobil grubunda 0. risk basamağındaki bir sürücü için prim tutarı 56 bin 367 TL olarak belirlendi. Aynı ilde en düşük risk grubunu ifade eden 8. basamakta bu tutar 9 bin 395 TL seviyesinde yer aldı.

TEMMUZ TARİFESİNİN ÖNE ÇIKANLARI İstanbul'da 4. basamak otomobil primi 18 bin 789 TL oldu.

oldu. Risk basamağı düştükçe prim tutarı yükseliyor.

Otomobillerde en düşük prim, 8. basamak sürücülere uygulanıyor.

Ticari taksi ve otobüslerde primler araç grubuna göre ayrı hesaplanıyor.

Sigortasız araçlar, poliçe yaptırılana kadar trafikten men ediliyor.