TOGG gümbür gümbür! Yerli araba TOGG Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı: Bayağı gururlandırdı bizi

TOGG'u inceleyen meslek lisesi öğrencisi Yiğit Orar, "İklim Zirvesi çok güzel. Cidden başarılı teknolojiler var burada. En çok da dikkatimi çeken ülkemizin en iyi yapmış olduğu TOGG arabası. Cidden üst düzey bir model yapmışlar, üst düzey donanım var, ful teknoloji. Aşırı derecede başarılı olmuş. İnşallah diğer ülkelerde açılıp markamız duyulur ve kullanabiliriz. Kesinlikle binmek isterim. Diğer markalara tercihen Türk markasına binmek benim için daha iyi olur yani. 4 gün olsa gelirim, çünkü beni kendimden aldı. O kadar güzel olmuş ki bakmaya doyamıyorum" diye konuştu.