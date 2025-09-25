Tesla’yı örnek aldı! Mercedes sürücüsüz araç için düğmeye bastı

📋 MERCEDES MODELLERİNİN FİYATLARI (2025 TÜRKİYE)
|Model
|Fiyat / aralık
|E Serisi
|E 180 Exclusive: 6.969.889 TL
|E Serisi (dizel)
|E 220 d 4MATIC Exclusive: 9.452.720 TL
|E Serisi (AMG paketli)
|E 180 AMG: 7.025.444 TL
|E Serisi (yüksek performans / hibrit)
|Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+: 18.613.000 TL
|CLE / Coupé tipi modeller
|CLE Coupe (2025): ~ 3.717.700 TL
|S Sınıfı
|S-Class (2025): ~ 8.158.500 TL
|G-Serisi / SUV modeller
|GLS-Class (2025): ~ 6.751.000 TL
|Üst performans AMG model
|GLS 63 AMG: ~ 9.250.500 TL