Tesla’yı örnek aldı! Mercedes sürücüsüz araç için düğmeye bastı

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Çin'de hızla büyüyen otonom sürüş teknolojileri alanında önemli bir adım atıyor.

Şirket, Geely'nin desteklediği Chongqing Qianli Technology isimli teknoloji girişimine yaklaşık 188 milyon dolar yatırarak %3 ortak olacak.

YATIRIMIN AYRINTILARI

Qianli tarafından yapılan açıklamaya göre Mercedes, şirketin en büyük hissedarlarından Chongqing Lifan Holdings'ten 135 milyon hisse devralacak. Hisselerin tanesi 9,87 yuan (yaklaşık 43 TL) değerinde olacak ve toplam bedel 1,34 milyar yuan (188 milyon dolar) tutacak. Mercedes, aldığı bu hisseleri en az 1 yıl boyunca satmama sözü verdi.

QİANLİ KİMDİR?

Qianli, Çin'de akıllı sürüş sistemleri geliştiren önemli şirketlerden biri.

  • L2+ seviye sürüş destek sistemi halihazırda satışta.

  • L3 seviye sürüş sistemi kısa süre içinde tanıtılacak.

  • L4 seviye (sürücüsüz robotaksi) teknolojisi ise 2026'nın ikinci yarısında yollarda olacak.

Bu yatırımla Mercedes, Çin'deki yazılım gücünü artıracak ve yerel düzenlemelere daha kolay uyum sağlayacak.

GEELY ORTAKLIĞI DAHA DA BÜYÜYOR

Mercedes ile Geely aslında uzun süredir birlikte çalışıyor. İki şirket, Smart markası için 2019'da ortaklık kurmuş ve elektrikli Smart modellerini Çin'de üretmeye başlamıştı. Qianli yatırımı, bu iş birliğinin otonom sürüş teknolojilerine taşınması anlamına geliyor.

TESLA İLE REKABET KIZIŞIYOR

Bugün otonom araç denildiğinde akla ilk gelen marka Tesla. Tesla'nın S, 3, X ve Y modellerinde kullandığı Otopilot ve Full Self-Driving (FSD) yazılımları, şirketi rakiplerinden öne çıkarıyor. Mercedes'in Çin'de attığı bu yeni adım, Tesla'ya karşı güçlenme hamlesi olarak görülüyor.

Çin'de hükümet, otonom sürüş teknolojileri için sıkı kurallar uyguluyor. Yabancı markaların bu pazarda başarılı olması için yerli şirketlerle ortaklık kurması şart. Mercedes'in Qianli ile iş birliği, tam da bu stratejiye dayanıyor.

Fotoğraflar: Mercedes, AI