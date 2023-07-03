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Haberler Otomobil Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Sıfır araç fiyatları güncellendi! Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Sıfır araç fiyatları güncellendi! Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

0 otomobil fiyatları için araştırmalar hızlandı. Temmuz 2023 listeleri ortaya çıktı. Yüzde 2 ila 10 arasında değişen zam oranlarının ardından Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia fiyatlarını sizler için derledik. İşte Temmuz 2023 sıfır otomobil fiyatları...

takvim.com.tr
03.07.2023 10:33 - Son Güncelleme: 03.07.2023 10:33
Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Sıfır araç fiyatları güncellendi! Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia ve Hyundai yeni fiyatları ortaya çıktı. Yüzde 2 ila 10 arasında yapılan zam sebebiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 2023 Temmuz zamlı sıfır otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Sıfır araç fiyatları güncellendi! Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT

Haziran: 636,000 TL

Temmuz: 700,000 TL

Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Sıfır araç fiyatları güncellendi! Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT

Haziran: 651,000 TL
Temmuz: 735,000 TL

Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Sıfır araç fiyatları güncellendi! Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Kia Rio Cool 1.4L 100 PS Otomatik

Haziran: 745,000 TL

Temmuz: 830,000 TL

Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Sıfır araç fiyatları güncellendi! Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Kia Rio Elegance Konfor 1.4L 100 PS Otomatik

Haziran: 847,000 TL

Temmuz: 733,000 TL

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