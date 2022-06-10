Sürücüler şokta, karar onaylandı! Yasak geldi, o tarihten itibaren kaldırılacak! Ford, Fiat, Citroen... Benzinli ve dizel araçlar tarihe gömülüyor!

Benzinli ve Dizel Araçlar tarihe karışıyor. Sürücüler dikkat! O tarihten itibaren kaldırılacak. Karar onaylandı. Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışına yasak geldi. Sadece elektrikli ya da hidrojenli yeni araçların satışına izin verilecek. İçten yanmalı motorlu araçlara veda edilecek. Karar ile otomobil üreticileri, yeni otomobillerinin karbon emisyonlarını belirlenen tarihle birlikte binek otomobiller için yüzde 55 ticari araçlar için yüzde 50 azaltmaları gerekecek. AP'nin yanı sıra tek bir onay kaldı, yürürlüğe girecek. İşte detaylar...