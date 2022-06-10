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Haberler Otomobil Sürücüler şokta, karar onaylandı! Yasak geldi, o tarihten itibaren kaldırılacak! Ford, Fiat, Citroen... Benzinli ve dizel araçlar tarihe gömülüyor!

Sürücüler şokta, karar onaylandı! Yasak geldi, o tarihten itibaren kaldırılacak! Ford, Fiat, Citroen... Benzinli ve dizel araçlar tarihe gömülüyor!

Fiat, Peugeot, Citroen, Seat, Ford, Volkswagen, Renault, Hyundai, Opel marka, model araçlara sahip olanlar dikkat! Benzinli ve Dizel araçlar tarihe karışacak. Avrupa Parlamentosu tarafından dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışının yasaklanmasına dair öneri onaylandı. AP milletvekili Alexandr Vondra yaptığı açıklamada, "Yeni karar ile sadece elektrikli ve hidrojenli otomobiller satılacak.'' dedi. İşte ayrıntılı bilgiler...

10.06.2022 10:55 - Son Güncelleme: 10.06.2022 10:56
Benzinli ve Dizel araçlar tarihe gömülüyor! Sürücüler şokta, karar onaylandı! Yasak geldi, o tarihten itibaren kaldırılacak! eYüzde 50...

Benzinli ve Dizel Araçlar tarihe karışıyor. Sürücüler dikkat! O tarihten itibaren kaldırılacak. Karar onaylandı. Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışına yasak geldi. Sadece elektrikli ya da hidrojenli yeni araçların satışına izin verilecek. İçten yanmalı motorlu araçlara veda edilecek. Karar ile otomobil üreticileri, yeni otomobillerinin karbon emisyonlarını belirlenen tarihle birlikte binek otomobiller için yüzde 55 ticari araçlar için yüzde 50 azaltmaları gerekecek. AP'nin yanı sıra tek bir onay kaldı, yürürlüğe girecek. İşte detaylar...

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Benzinli ve Dizel araçlar tarihe gömülüyor! Sürücüler şokta, karar onaylandı! Yasak geldi, o tarihten itibaren kaldırılacak! eYüzde 50...

Benzinli ve Dizel araçlara elveda! 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışının yasaklanmasına dair öneri onaylandı.

Benzinli ve Dizel araçlar tarihe gömülüyor! Sürücüler şokta, karar onaylandı! Yasak geldi, o tarihten itibaren kaldırılacak! eYüzde 50...

Alınan karar ile 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçlar yerine sadece elektrikli ya da hidrojenli yeni araçların satışına izin verilecek.

Benzinli ve Dizel araçlar tarihe gömülüyor! Sürücüler şokta, karar onaylandı! Yasak geldi, o tarihten itibaren kaldırılacak! eYüzde 50...

Avrupa Konseyi'nin de yılsonuna kadar kararı onaylaması ile kararın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Benzinli ve Dizel araçlar tarihe gömülüyor! Sürücüler şokta, karar onaylandı! Yasak geldi, o tarihten itibaren kaldırılacak! eYüzde 50...

Karar, Avrupa Birliği'nin (AB) 2050 yılına kadar karbon nötrlüğü elde edebilmesi için 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen iklim paketinin bir parçası olarak alındı.

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