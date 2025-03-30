Skoda ve Peugeot’dan mart ayına damga vuran indirim yağmuru! Volkswagen’e fark attılar

Otomotiv sektöründe yaşanan durgunluk, markaları agresif kampanyalar yapmaya itti. Özellikle sıfır otomobil pazarında yaşanan yavaşlama, birçok üreticiyi fiyatlarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Bu süreçte öne çıkan iki marka ise Skoda ve Peugeot oldu. Hem kampanyaları hem de fiyat listeleriyle Mart ayı bitmeden büyük ses getirdiler.
SKODA, VOLKSWAGEN'DEN UCUZ OLMA STRATEJİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Volkswagen grubunun iddialı markalarından Skoda, özellikle Scala modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Golf'e rakip olarak görülen Scala, malzeme kalitesinde bazı kırpmalar yapılmış olsa da uygun fiyatlarıyla büyük bir avantaj sunuyor.
Baz donanım seviyesinde 115 beygir gücünde 1.0 litrelik benzinli motor ve DSG şanzımanla gelen Scala, iç mekânda Golf'e kıyasla daha küçük ekranlara ve sade bir tasarıma sahip. Ancak donanım seviyesi olarak Golf'ün üst paketine denk gelen Scala Elite, fiyat konusunda adeta rakipsiz hale geliyor.
İşte Skoda Scala Mart 2025 güncel fiyat listesi:
Elite 1.0 TSI 115 PS DSG
2024 model: 1.563.600 TL
2025 model: 1.609.900 TL
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG
2024 model: 1.753.600 TL
2025 model: 1.829.900 TL
Premium 1.5 TSI 150 PS DSG
2024 model: 1.824.100 TL
2025 model: 1.929.900 TL
Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG
2024 model: 1.994.100 TL
2025 model: 2.099.900 TL
Volkswagen Golf'ün dolu paketinin 2.4 milyon TL'ye yaklaştığı düşünüldüğünde, Skoda Scala neredeyse yarı fiyatına aynı segmentte bir alternatif sunuyor. Ayrıca bazı bayilerde 2024 model araçlar için 100 bin TL'yi aşan indirimler dikkat çekiyor.
PEUGEOT 2008'DE OLAY İNDİRİM VE KREDİ KAMPANYASI
Bir diğer dikkat çeken marka ise Fransız devi Peugeot oldu. Özellikle B-SUV segmentindeki favori modellerinden 2008 ile pazarda yerini sağlamlaştırmak isteyen marka, Allure ve GT donanım seçeneklerinde büyük kampanyalar sunuyor.
Sıfır araç pazarındaki durgunluğu fırsata çevirmek isteyen Peugeot bayileri, ciddi alıcılara %10'a varan indirimler sunarken; aynı zamanda düşük faizli kredi seçenekleriyle de finansman desteği sağlıyor.
İşte Peugeot 2008 Mart ayı güncel fiyat listesi:
Allure 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 1.831.000 TL
GT 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 2.025.000 TL
Allure pakette bile; anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik multimedya ekranı, 10.2 inçlik dijital gösterge paneli ve 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor.
MART AYI, OTOMOBİL ALMAK İÇİN FIRSAT AYI OLABİLİR
Skoda ve Peugeot'un açıkladığı bu fiyatlar, özellikle Mart ayında otomobil almayı düşünen tüketiciler için önemli bir fırsat sunuyor. Gerek kampanyalar, gerekse uygun başlangıç fiyatları ile bu iki marka, hem şehir içi kullanım hem de donanım zenginliği açısından dikkat çekici seçenekler yaratıyor. Eğer siz de sıfır araç alma planı yapıyorsanız, Mart ayı bitmeden bu fırsatları değerlendirmekte fayda var.
FOTOĞRAFLAR: SKODA, PEUGEOT