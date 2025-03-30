Skoda ve Peugeot’dan mart ayına damga vuran indirim yağmuru! Volkswagen’e fark attılar

Otomotiv sektöründe yaşanan durgunluk, markaları agresif kampanyalar yapmaya itti. Özellikle sıfır otomobil pazarında yaşanan yavaşlama, birçok üreticiyi fiyatlarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Bu süreçte öne çıkan iki marka ise Skoda ve Peugeot oldu. Hem kampanyaları hem de fiyat listeleriyle Mart ayı bitmeden büyük ses getirdiler.

SKODA, VOLKSWAGEN'DEN UCUZ OLMA STRATEJİSİNİ SÜRDÜRÜYOR Volkswagen grubunun iddialı markalarından Skoda, özellikle Scala modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Golf'e rakip olarak görülen Scala, malzeme kalitesinde bazı kırpmalar yapılmış olsa da uygun fiyatlarıyla büyük bir avantaj sunuyor. Baz donanım seviyesinde 115 beygir gücünde 1.0 litrelik benzinli motor ve DSG şanzımanla gelen Scala, iç mekânda Golf'e kıyasla daha küçük ekranlara ve sade bir tasarıma sahip. Ancak donanım seviyesi olarak Golf'ün üst paketine denk gelen Scala Elite, fiyat konusunda adeta rakipsiz hale geliyor.

İşte Skoda Scala Mart 2025 güncel fiyat listesi: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2024 model: 1.563.600 TL 2025 model: 1.609.900 TL

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2024 model: 1.753.600 TL 2025 model: 1.829.900 TL

Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2024 model: 1.824.100 TL 2025 model: 1.929.900 TL

Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2024 model: 1.994.100 TL 2025 model: 2.099.900 TL



Volkswagen Golf'ün dolu paketinin 2.4 milyon TL'ye yaklaştığı düşünüldüğünde, Skoda Scala neredeyse yarı fiyatına aynı segmentte bir alternatif sunuyor. Ayrıca bazı bayilerde 2024 model araçlar için 100 bin TL'yi aşan indirimler dikkat çekiyor.