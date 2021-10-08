Sıfır araç alacaklara kötü haber! Ekim ayı otomobil fiyatlarına zam geldi: Fiat'ın en ucuz modeli 141.900 TL oldu...

Sıfıra araç almak isteyenlere kötü haber geldi. Ekim ayında bir çok firma, modellerine zam yaptı. 2021 model Fiat otomobil alacaklar güncel listeye bakmadan geçmesin. Koronavirüs salgını döneminde otomobil almak isteyenlerin sayısı çoğaldı. Pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyenler ya da sık sık araçla işi olanlar Ekim ayı otomobil fiyatlarının listesini merak ediyor. Ağustos'ta ÖTM matrahı düzenlemesi sonrası firmalar araçlarında indirim yapsa da Ekim ayında fiyatlar yeniden yükseldi. İşte Ekim ayı 2021 model güncel zamlı fiyat listesi...