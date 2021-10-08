Sıfır araç alacaklara kötü haber! Ekim ayı otomobil fiyatlarına zam geldi: Fiat'ın en ucuz modeli 141.900 TL oldu...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında Ekim ayında zam yapan firmalar belli oldu. Ağustos ayındaki ÖTV düzenlemesi sonrası araç satışlarında bir ay gibi bir süre indirim yapıldı. Ekim ayına gelindiğinde ise Fiat tamamına yakın modellerinde 5 bin TL'ye kadar zam yaptı. Araba alacaklar otomobil markalarının Ekim ayı fiyat listesine bakmadan karar vermesin. Ekim ayında Fiat'ın en ucuz modeli 141.900 TL ile Fiorino Cargo olurken, en pahalı modeli de 261.600 TL ile Egea Cross Lounge oldu. İşte Fiat Ekim ayı en güzel fiyat listesi...
Sıfıra araç almak isteyenlere kötü haber geldi. Ekim ayında bir çok firma, modellerine zam yaptı. 2021 model Fiat otomobil alacaklar güncel listeye bakmadan geçmesin. Koronavirüs salgını döneminde otomobil almak isteyenlerin sayısı çoğaldı. Pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyenler ya da sık sık araçla işi olanlar Ekim ayı otomobil fiyatlarının listesini merak ediyor. Ağustos'ta ÖTM matrahı düzenlemesi sonrası firmalar araçlarında indirim yapsa da Ekim ayında fiyatlar yeniden yükseldi. İşte Ekim ayı 2021 model güncel zamlı fiyat listesi...
Fiat Doblo Panaroma Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 217.100
Fiat Doblo Panaroma Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 226.100
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 157.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 208.900
Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 180.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 207.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 217.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 238.600
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 194.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 221.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 231.900
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 249.900
Fiat Egea Street 1.3 M.Jet 95 HP: 224.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 223.900
Fiat Egea Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 233.900
Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 237.300
Fiat Egea Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 245.700
Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 261.600