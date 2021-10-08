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Haberler Otomobil Sıfır araç alacaklara kötü haber! Ekim ayı otomobil fiyatlarına zam geldi: Fiat'ın en ucuz modeli 141.900 TL oldu...

Sıfır araç alacaklara kötü haber! Ekim ayı otomobil fiyatlarına zam geldi: Fiat'ın en ucuz modeli 141.900 TL oldu...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında Ekim ayında zam yapan firmalar belli oldu. Ağustos ayındaki ÖTV düzenlemesi sonrası araç satışlarında bir ay gibi bir süre indirim yapıldı. Ekim ayına gelindiğinde ise Fiat tamamına yakın modellerinde 5 bin TL'ye kadar zam yaptı. Araba alacaklar otomobil markalarının Ekim ayı fiyat listesine bakmadan karar vermesin. Ekim ayında Fiat'ın en ucuz modeli 141.900 TL ile Fiorino Cargo olurken, en pahalı modeli de 261.600 TL ile Egea Cross Lounge oldu. İşte Fiat Ekim ayı en güzel fiyat listesi...

08.10.2021 13:51 - Son Güncelleme: 08.10.2021 13:51
Sıfır araç alacaklara kötü haber! Ekim ayı otomobil fiyatlarına zam geldi: Fiat!ın en ucuz modeli 141.900 TL oldu...

Sıfıra araç almak isteyenlere kötü haber geldi. Ekim ayında bir çok firma, modellerine zam yaptı. 2021 model Fiat otomobil alacaklar güncel listeye bakmadan geçmesin. Koronavirüs salgını döneminde otomobil almak isteyenlerin sayısı çoğaldı. Pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyenler ya da sık sık araçla işi olanlar Ekim ayı otomobil fiyatlarının listesini merak ediyor. Ağustos'ta ÖTM matrahı düzenlemesi sonrası firmalar araçlarında indirim yapsa da Ekim ayında fiyatlar yeniden yükseldi. İşte Ekim ayı 2021 model güncel zamlı fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıfır araç alacaklara kötü haber! Ekim ayı otomobil fiyatlarına zam geldi: Fiat!ın en ucuz modeli 141.900 TL oldu...

Fiat Doblo Panaroma Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 217.100

Fiat Doblo Panaroma Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 226.100

Sıfır araç alacaklara kötü haber! Ekim ayı otomobil fiyatlarına zam geldi: Fiat!ın en ucuz modeli 141.900 TL oldu...

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 157.900

Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 208.900

Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900

Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 180.900

Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 207.900

Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 217.900

Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 238.600

Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 194.900

Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 221.900

Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 231.900

Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 249.900

Sıfır araç alacaklara kötü haber! Ekim ayı otomobil fiyatlarına zam geldi: Fiat!ın en ucuz modeli 141.900 TL oldu...

Fiat Egea Street 1.3 M.Jet 95 HP: 224.900

Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 223.900

Fiat Egea Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 233.900

Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300

Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 237.300

Fiat Egea Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 245.700

Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 261.600

Sıfır araç alacaklara kötü haber! Ekim ayı otomobil fiyatlarına zam geldi: Fiat!ın en ucuz modeli 141.900 TL oldu...

Fiat Fiorino Cargo 1.3 M.Jet 95HP: 141.900

Fiat Fiorino Cargo Plus 1.3 M.Jet 95HP: 147.900

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