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Sıfır araba fiyatları 2022 | İşte en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır araba fiyatları ve sıfır araç kampanyaları araç almak isteyenler tarafından arama motorlarında en çok aratılan konuların başında geliyor. Küresel piyasalardaki çip ve emtia sorunları, Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarına etkisi gibi etkenler nedeniyle otomotiv endüstrisinde satışlar yavaşlamaya başlasa da bazı markalar zam yapmamakta direniyor. İşte en ucuz sıfır otomobiller...

25.03.2022 09:45 - Son Güncelleme: 25.03.2022 10:03
Sıfır araba fiyatları 2022 | İşte en ucuz sıfır otomobiller

Citroen C3 1.2 PureTech Manuel - 335.000 TL

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Sıfır araba fiyatları 2022 | İşte en ucuz sıfır otomobiller

Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo - 368.900 TL

Sıfır araba fiyatları 2022 | İşte en ucuz sıfır otomobiller

Fiat Egea 1.4 Fire Easy - 265.900 TL

Sıfır araba fiyatları 2022 | İşte en ucuz sıfır otomobiller

Honda City 1.5L VTEC Otomatik - 382.200 TL

Sıfır araba fiyatları 2022 | İşte en ucuz sıfır otomobiller

Hyundai i10 1.2 MPI Manuel - 285.000 TL

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