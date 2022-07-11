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Haberler Otomobil SGK'DAN 10 BİN TL'YE 2004 MODEL FİAT! SGK 2. el fiyatları şoke etti! 100 bin TL'ye Mercedes sahibi olun! Toyota, Fiat, Renault, Citroen...

SGK'DAN 10 BİN TL'YE 2004 MODEL FİAT! SGK 2. el fiyatları şoke etti! 100 bin TL'ye Mercedes sahibi olun! Toyota, Fiat, Renault, Citroen...

Araba sahibi olmak isteyenler ikinci el ilanlarını yakından takip ediyor. Özellikle SGK tarafından satışa sunulan ilanlar büyük ilgi gördü. Peki SGK araç satışı nasıl yapılır? SGK araç satın alma nasıl yapılır? SGK ikinci el araçlar ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
11.07.2022 21:56 - Son Güncelleme: 11.07.2022 21:56
SGK’DAN 10 BİN TL’YE 2004 MODEL FİAT! SGK 2. el fiyatları şoke etti! 100 bin TL’ye Mercedes sahibi olun! Toyota, Fiat, Renault, Citroen...

SGK araç satış ilanları 2022 vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Araba sahibi olmak isteyenler için inanılmaz fırsatlar sunan SGK yeni ilanlarını açmaya başladı. İşte en iyi ve ucuz satılık araçlar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK’DAN 10 BİN TL’YE 2004 MODEL FİAT! SGK 2. el fiyatları şoke etti! 100 bin TL’ye Mercedes sahibi olun! Toyota, Fiat, Renault, Citroen...
İlan Numarası 17955
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Fiat
Model Yılı 2004
Motor
Plaka 42KD541
Renk Beyaz
Satışa Esas Bedeli 10.000,00 TL
Teminat Bedeli 00,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-07-20
İkinci İhale Tarihi 2022-07-21
İhale Başlangıç Saati 09:50
İhale Bitiş Saati 09:55
SGK’DAN 10 BİN TL’YE 2004 MODEL FİAT! SGK 2. el fiyatları şoke etti! 100 bin TL’ye Mercedes sahibi olun! Toyota, Fiat, Renault, Citroen...
İlan Numarası 18009
Satış Tipi Pazarlık
Kategori Otomobil
Tür Mercedes - Benz
Model Yılı 1994
Motor
Plaka 61FK719
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 100.000,00 TL
Teminat Bedeli 00,00 TL
Birinci İhale Tarihi
İkinci İhale Tarihi
İhale Başlangıç Saati 00:00
İhale Bitiş Saati 00:00
SGK’DAN 10 BİN TL’YE 2004 MODEL FİAT! SGK 2. el fiyatları şoke etti! 100 bin TL’ye Mercedes sahibi olun! Toyota, Fiat, Renault, Citroen...
İlan Numarası 17898
Satış Tipi Pazarlık
Kategori Kamyon & Kamyonet
Tür Renault
Model Yılı 2010
Motor
Plaka 34GB7276
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 100.000,00 TL
Teminat Bedeli 00,00 TL
Birinci İhale Tarihi
İkinci İhale Tarihi
İhale Başlangıç Saati 00:00
İhale Bitiş Saati 00:00
SGK’DAN 10 BİN TL’YE 2004 MODEL FİAT! SGK 2. el fiyatları şoke etti! 100 bin TL’ye Mercedes sahibi olun! Toyota, Fiat, Renault, Citroen...
İlan Numarası 17964
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Minivan, Van & Panelvan
Tür Fiat
Model Yılı 2016
Motor
Plaka 42FEK28
Renk Beyaz
Satışa Esas Bedeli 150.000,00 TL
Teminat Bedeli 7.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-07-20
İkinci İhale Tarihi 2022-07-21
İhale Başlangıç Saati 09:20
İhale Bitiş Saati 09:25
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