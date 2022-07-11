SGK'DAN 10 BİN TL'YE 2004 MODEL FİAT! SGK 2. el fiyatları şoke etti! 100 bin TL'ye Mercedes sahibi olun! Toyota, Fiat, Renault, Citroen...
Araba sahibi olmak isteyenler ikinci el ilanlarını yakından takip ediyor. Özellikle SGK tarafından satışa sunulan ilanlar büyük ilgi gördü. Peki SGK araç satışı nasıl yapılır? SGK araç satın alma nasıl yapılır? SGK ikinci el araçlar ne kadar? İşte merak edilenler...
11.07.2022 21:56 - Son Güncelleme: 11.07.2022 21:56
İlan Numarası 17964
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Minivan, Van & Panelvan
Tür Fiat
Model Yılı 2016
Motor
Plaka 42FEK28
Renk Beyaz
Satışa Esas Bedeli 150.000,00 TL
Teminat Bedeli 7.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-07-20
İkinci İhale Tarihi 2022-07-21
İhale Başlangıç Saati 09:20
İhale Bitiş Saati 09:25