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Senelerin Punto'suna bakın ne yaptılar!

Dünya çapında da yüksek bir kullanıcı sayısı bulunan Fiat Punto sahibi bir kadın arabasının görünümünden sıkıldı ve onu usta ellere teslim etti. İlk nesil Punto 93-99 arası üretilmiş ve 95 yılında Avrupa'nın en iyi otomobili seçilmişti.

30.03.2020 19:22 - Son Güncelleme: 28.04.2020 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





