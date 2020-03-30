Senelerin Punto'suna bakın ne yaptılar!
Dünya çapında da yüksek bir kullanıcı sayısı bulunan Fiat Punto sahibi bir kadın arabasının görünümünden sıkıldı ve onu usta ellere teslim etti. İlk nesil Punto 93-99 arası üretilmiş ve 95 yılında Avrupa'nın en iyi otomobili seçilmişti.
30.03.2020 19:22
- Son Güncelleme: 28.04.2020 15:02
Dünya çapında da yüksek bir kullanıcı sayısı bulunan Fiat Punto sahibi bir kadın arabasının görünümünden sıkıldı ve onu usta ellere teslim etti. Malumunuz Punto geçtiğimiz yıllarda piyasadan kaldırıldı ve artık üretilmiyor. Hal böyle olunca Punto'su değişen genç kadın aracının son halini görünce inanamadı.
Fiat Punto sahibi kadın ekibe aracını teslim etti.
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