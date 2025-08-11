Son Dakika
Şehir içi sürücüler için ideal: 2025’in en hesaplı elektrikli otomobil modelleri

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında rekabet her geçen gün kızışıyor. Temmuz 2025 itibarıyla açıklanan güncel fiyat, menzil ve güç verileri, özellikle şehir içi kullanıcılar için elektrikli araçların ne kadar cazip hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Haziran 2025 raporuna göre, elektrikli araç satışları hibrit modelleri geride bırakarak dizellerin pazar payını zorlamaya başladı. Benzinli araçlar yüzde 42 ile liderliğini korurken, elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 27,3'e yükseldi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BAKIM AVANTAJI

İçten yanmalı motorlu araçlarda motor yağı, filtre değişimleri, şanzıman bakımları ve egzoz sistemleri gibi periyodik masraflar kullanıcıların cebini zorlarken, elektrikli araçlarda bu tür bakım giderleri bulunmuyor. Ortalama bir elektrikli otomobil 100 km'de 16-20 kWh elektrik tüketiyor. Ev tipi elektrik tarifeleriyle hesaplandığında bu, 60-70 TL'lik bir maliyete karşılık geliyor.

Buna karşın, ortalama 6 litre yakıt tüketen bir benzinli araç 100 km'de yaklaşık 300 TL yakıt harcarken, dizel araçlar da benzer şekilde çok daha yüksek bir maliyet çıkarıyor. Bu da elektrikli araçları, hem düşük kullanım maliyeti hem de uzun vadede bakım avantajı ile öne çıkarıyor.

İlk 10 en uygun elektrikli otomobil listesi (Temmuz 2025)

Sıra Marka - Model Güç (kW) WLTP Menzil Fiyat (TL)
1 Citroën e-C3 83 360 km 1.149.900
2 Hyundai Inster 84,5 360 km 1.345.000
3 MG MG4 125 350 km 1.379.000
4 BYD Dolphin 150 427 km 1.435.000
5 Togg T10X 160 314 km 1.440.000
6 Renault R5 90 312 km 1.450.000
7 Opel Corsa 100 354 km 1.534.000
8 Ford Puma Gen-e 123,5 353 km 1.624.800
9 Peugeot e-208 100 498 km 1.632.000
10 Fiat 600e 115 400 km 1.699.900

En ucuz model: Citroën e-C3

2025'in en uygun fiyatlı elektrikli otomobili, 1.149.900 TL'lik fiyatıyla Citroën e-C3 oldu. 83 kW güce ve 360 km WLTP menziline sahip olan model, giriş seviyesinde sıfır elektrikli otomobil almak isteyen kullanıcılar için en erişilebilir seçenek olarak öne çıkıyor.

En uzun menzil: Peugeot e-208

WLTP verilerine göre en uzun menzile sahip model ise Peugeot e-208. 100 kW güç üreten bu araç, 498 km'lik menziliyle rakiplerinden ayrılıyor. Uzun yolculuklar ve menzil endişesini en aza indirmek isteyen kullanıcılar için bu model dikkat çekici bir alternatif.

Fiyatlar 1,1 milyon TL'den başlıyor

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de giriş ve orta segment elektrikli otomobillerin fiyatları 1,1 milyon TL ile 1,7 milyon TL arasında değişiyor. Menzil ortalaması ise 320 km ile 450 km bandında seyrediyor. Bu aralık, özellikle şehir içi kullanımda fazlasıyla yeterli olurken, şehirler arası yolculuklarda da doğru şarj planlamasıyla yeterli oluyor.

Satın alma kararında yeni kriterler

Artık tüketiciler, yalnızca menzil ve fiyat odaklı değil; aynı zamanda marka güvenilirliği, şarj istasyonu altyapısı, garanti süresi, batarya ömrü ve yazılım güncelleme desteği gibi unsurlara da dikkat ediyor. Özellikle Togg gibi yerli markaların pazardaki konumu, kullanıcıların tercihlerinde etkili olmaya başladı.

Fotoğraflar. AA