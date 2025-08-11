Şehir içi sürücüler için ideal: 2025’in en hesaplı elektrikli otomobil modelleri

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BAKIM AVANTAJI

İçten yanmalı motorlu araçlarda motor yağı, filtre değişimleri, şanzıman bakımları ve egzoz sistemleri gibi periyodik masraflar kullanıcıların cebini zorlarken, elektrikli araçlarda bu tür bakım giderleri bulunmuyor. Ortalama bir elektrikli otomobil 100 km'de 16-20 kWh elektrik tüketiyor. Ev tipi elektrik tarifeleriyle hesaplandığında bu, 60-70 TL'lik bir maliyete karşılık geliyor.

Buna karşın, ortalama 6 litre yakıt tüketen bir benzinli araç 100 km'de yaklaşık 300 TL yakıt harcarken, dizel araçlar da benzer şekilde çok daha yüksek bir maliyet çıkarıyor. Bu da elektrikli araçları, hem düşük kullanım maliyeti hem de uzun vadede bakım avantajı ile öne çıkarıyor.