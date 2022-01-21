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Sahte ekspertiz raporuna dikkat! Sahibinden ikinci el otomobil alacakları bekleyen tehlike

Sahibinden ikinci el araba alacaklara kritik uyarı geldi. Bazı araç satıcıları çeşitli hilelerle alıcıları kandırırken, sattıkları aracı sahte ekspertiz raporu ile 'sorunsuz' olarak gösteriyor. Oto ekspertiz işletmecileri ikinci el araç alacaklara, "kendi ekspertiz raporunuza güvenin" uyarısında bulunuyor. İkinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? Sahibinden araba alırken sizleri bekleyen hileler neler? İşte yanıtı.

21.01.2022 10:56 - Son Güncelleme: 21.01.2022 11:05
Sahte ekspertiz raporuna dikkat! Sahibinden ikinci el otomobil alacakları bekleyen tehlike

Bazı araç satıcıları çeşitli hilelerle alıcıları kandırırken, sattıkları aracı sahte ekspertiz raporu ile 'sorunsuz' olarak gösteriyor. Oto ekspertiz işletmecileri araç alacaklara, "kendi ekspertiz raporunuza güvenin" uyarısında bulunuyor.

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Sahte ekspertiz raporuna dikkat! Sahibinden ikinci el otomobil alacakları bekleyen tehlike

İkinci el araç piyasasının hareketli olduğu Türkiye'de, 1 günde çok sayıda ikinci el otomobil alınıp satılıyor. Binlerce otomobil arasından kendine en uygun olanını arayan alıcılar da zaman zaman satıcıların kurbanı oluyor.

Sahte ekspertiz raporuna dikkat! Sahibinden ikinci el otomobil alacakları bekleyen tehlike

Bazen sahte raporlar, bazen de bir dikkatsizlik sebebiyle alıcılar; hava yastığı patladıktan sonra doldurulan, parçası değişmiş, hasarlı olduğu halde ruhsata işlenmemiş, uyarı ışıklarının önüne geçmek için direnç takılmış otomobilleri fark etmeden alıyor ve bu hataları sonradan fark ederek maddi ve manevi problemler yaşıyor.

Sahte ekspertiz raporuna dikkat! Sahibinden ikinci el otomobil alacakları bekleyen tehlike

Zaman zaman alıcılar, aracı satın aldıktan sonra önüyle arkasının iki farklı otomobile ait olduğuna bile rastlayabiliyor. Oto ekspertiz işlemecisi Oktay Tarcan, aracın satın alınmadan önce mutlaka bir ekspertize gösterilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Sahte ekspertiz raporuna dikkat! Sahibinden ikinci el otomobil alacakları bekleyen tehlike

"SAHTE RAPORLA ARACI SATMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Bazı satıcıların alıcıları çeşitli yöntemlerle kandırdığını söyleyen Oktay Tarcan, "Bazı satıcılar çıkma parçalı, hava yastıkları patlak, uyarı ışıklarını yanıltmak için direnç takılan otomobilleri satarak alıcıları kandırıyor.

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