Sahte ekspertiz raporuna dikkat! Sahibinden ikinci el otomobil alacakları bekleyen tehlike

Bazen sahte raporlar, bazen de bir dikkatsizlik sebebiyle alıcılar; hava yastığı patladıktan sonra doldurulan, parçası değişmiş, hasarlı olduğu halde ruhsata işlenmemiş, uyarı ışıklarının önüne geçmek için direnç takılmış otomobilleri fark etmeden alıyor ve bu hataları sonradan fark ederek maddi ve manevi problemler yaşıyor.