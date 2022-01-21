Sahte ekspertiz raporuna dikkat! Sahibinden ikinci el otomobil alacakları bekleyen tehlike
Sahibinden ikinci el araba alacaklara kritik uyarı geldi. Bazı araç satıcıları çeşitli hilelerle alıcıları kandırırken, sattıkları aracı sahte ekspertiz raporu ile 'sorunsuz' olarak gösteriyor. Oto ekspertiz işletmecileri ikinci el araç alacaklara, "kendi ekspertiz raporunuza güvenin" uyarısında bulunuyor. İkinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? Sahibinden araba alırken sizleri bekleyen hileler neler? İşte yanıtı.
21.01.2022 10:56
- Son Güncelleme: 21.01.2022 11:05
İkinci el araç piyasasının hareketli olduğu Türkiye'de, 1 günde çok sayıda ikinci el otomobil alınıp satılıyor. Binlerce otomobil arasından kendine en uygun olanını arayan alıcılar da zaman zaman satıcıların kurbanı oluyor.
Bazen sahte raporlar, bazen de bir dikkatsizlik sebebiyle alıcılar; hava yastığı patladıktan sonra doldurulan, parçası değişmiş, hasarlı olduğu halde ruhsata işlenmemiş, uyarı ışıklarının önüne geçmek için direnç takılmış otomobilleri fark etmeden alıyor ve bu hataları sonradan fark ederek maddi ve manevi problemler yaşıyor.