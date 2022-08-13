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ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba alacakların yüzü gülecek! 5.000 TL taksitle Hyundai, Renault, Opel, Peugeot, Nissan'dan sıfır araçlar!

Otomobil alma hayali kuran birçok kişi ÖTV hakkında gelişmeleri heyecanla bekliyor. Araç sahipleri ise bu bekleyişin uzun sürmemesi için kampanyalara başladı. Araba markaları tarafından art arda kampanyalar sıralanıyor. 5000 TL taksitlerle araba almak artık kolaylaşacak. İşte 2022 güncel araba fiyat listesi ve kampanyalara dair detaylar...

takvim.com.tr
13.08.2022 10:36 - Son Güncelleme: 13.08.2022 10:36
ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba alacakların yüzü gülecek! 5.000 TL taksitle Hyundai, Renault, Opel, Peugeot, Nissan’dan sıfır araçlar!

ÖTV tartışmaları sürerkebn otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar güncel fiyatlar ve kampanyalar hakkında araştırmalara başladı. Renault, Opel, Peugeot ve benzeri birçok firma tarafından kampanyalar sunulmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba alacakların yüzü gülecek! 5.000 TL taksitle Hyundai, Renault, Opel, Peugeot, Nissan’dan sıfır araçlar!

Renault'tan yapılan kampanyada faizsiz araç kredisi sunuluyor. 30 bin liralık kredi faizsiz bir şekilde hesaplandığında 2.500 TL taksitlere bölünmüş oluyor.

ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba alacakların yüzü gülecek! 5.000 TL taksitle Hyundai, Renault, Opel, Peugeot, Nissan’dan sıfır araçlar!

SIFIR ARAÇ KREDİSİ KAÇ AY?


48 aya kadar vade ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır. Belirli ve düzenli bir geliri olan ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır. Araç rehni, teminat olarak alınır.

ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba alacakların yüzü gülecek! 5.000 TL taksitle Hyundai, Renault, Opel, Peugeot, Nissan’dan sıfır araçlar!

Hyundai i20 tarafından 50 bin lira krediyi 12 ay boyunca 0.99 faizle kullanabilirsiniz.

ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba alacakların yüzü gülecek! 5.000 TL taksitle Hyundai, Renault, Opel, Peugeot, Nissan’dan sıfır araçlar!

Nissan tarafından yapılan kredi kampanyasında da %0 faizle 12 ay kredi fırsatı sunuluyor.

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