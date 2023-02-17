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Haberler Otomobil ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI | 2023 MART listesi güncellendi! Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia, SUV, SEDAN, CROSS sıfır otomobil fiyatları...

ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI | 2023 MART listesi güncellendi! Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia, SUV, SEDAN, CROSS sıfır otomobil fiyatları...

Sıfır otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Sıfır araç almak isteyenler ÖTV indirimli araç fiyatları ve sıfır otomobil fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia için kampanyalar başlatıldı. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne kadar? ÖTV indirimli araç fiyatları ne kadar? İşte Mart 2023 sıfır otomobil fiyatları....

takvim.com.tr
17.02.2023 16:32 - Son Güncelleme: 17.02.2023 16:32
ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI | 2023 MART listesi güncellendi! Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia, SUV, SEDAN, CROSS sıfır otomobil fiyatları...

2023 ÖTV indirimli araç fiyatları için araştırmalar hızlandı. Araba almak isteyen vatandaşlar en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri merak ediyor. İşte 2023 Mart sıfır otomobil fiyat listesi...

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ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI | 2023 MART listesi güncellendi! Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia, SUV, SEDAN, CROSS sıfır otomobil fiyatları...

CİTROEN

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel 474.400

Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 613.000
Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine 638.000
ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI | 2023 MART listesi güncellendi! Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia, SUV, SEDAN, CROSS sıfır otomobil fiyatları...

DACIA

Dacia Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg 530.900
Dacia Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg 553.000
Dacia Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg CVT 564.000
Dacia Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT 0 622.000
ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI | 2023 MART listesi güncellendi! Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia, SUV, SEDAN, CROSS sıfır otomobil fiyatları...
FIAT
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 391.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 554.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel Plus Paketli 548.800
Fiat Egea Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 666.900
Fiat Egea Easy 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 734.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 450.900
ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI | 2023 MART listesi güncellendi! Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia, SUV, SEDAN, CROSS sıfır otomobil fiyatları...

Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 624.900

Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 663.900

Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 704.900

Fiat Egea Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 762.900

Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 514.900

Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 662.900

Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 742.900

Fiat Egea Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 800.900

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