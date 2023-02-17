ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI | 2023 MART listesi güncellendi! Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia, SUV, SEDAN, CROSS sıfır otomobil fiyatları...
Sıfır otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Sıfır araç almak isteyenler ÖTV indirimli araç fiyatları ve sıfır otomobil fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia için kampanyalar başlatıldı. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne kadar? ÖTV indirimli araç fiyatları ne kadar? İşte Mart 2023 sıfır otomobil fiyatları....
17.02.2023 16:32 - Son Güncelleme: 17.02.2023 16:32
FIAT
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 391.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 554.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel Plus Paketli 548.800
Fiat Egea Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 666.900
Fiat Egea Easy 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 734.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 450.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 624.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 663.900
Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 704.900
Fiat Egea Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 762.900
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 514.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 662.900
Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 742.900
Fiat Egea Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 800.900