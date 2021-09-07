ÖTV indirimine rağmen otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte 3 temel nedeni!

Bunun yanı sıra 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya yükseltilirken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya çıkarıldı.