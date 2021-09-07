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ÖTV indirimine rağmen otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte 3 temel nedeni!

Pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanım oranı azaldı, vatandaşlar otomobil satışlarına yöneildi. Otomobil alımına olan taleplerde artış kaydedildi. Öte yandan dünya genelinde sıfır otomobil üretimindeki azalmaya otomobile artan yüksek talebin de eklenmesiyle otomobil fiyatlarının artması kaçınılmaz oldu. Ülkemizde bir süredir ÖTV kararının ardından bazı otomobil modellerinde kğıt üzerinde indirim yaşansa da bayilerde araç bulunamıyor. İkinci el otomobil piyasası da hareketli. Satıcılar otomobillerini bayi liste fiyatından daha pahalıya listeliyor. Peki otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte 3 temel nedeni...

07.09.2021 11:39 - Son Güncelleme: 07.09.2021 11:44
ÖTV indirimine rağmen otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte 3 temel nedeni!

Otomobil alacaklar dört gözle ÖTV indirimini bekliyordu. İndirim geldi anca araç fiyatları düşmeyince vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Özellik salgın nedeniyle dünyada milyonlarca insan otomobil talebini yükseltti. 2020 yılında otomobil pazarlarında büyük hareketlilik yaşanmıştı. 2021 yılında da otomobile artan talep devam etti. Geçtiğimiz günlerde de ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sıfır binek otomobilleri kapsayan indirimlerin yaşanması hareketliliği arttırdı.

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ÖTV indirimine rağmen otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte 3 temel nedeni!

ÖTV düzenlemesi sonrası, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıktı.

ÖTV indirimine rağmen otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte 3 temel nedeni!

Bunun yanı sıra 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya yükseltilirken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya çıkarıldı.

ÖTV indirimine rağmen otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte 3 temel nedeni!

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobillerin çoğu ÖTV indirimli araç listesi içerisine girdi. Bazı araçlarda da 50 bin TL'yi aşan indirimler oldu. Otomobil almak isteyen binlerce insanlar da fırsat bu fırsay bayilere koştu. Yaşanan yoğun talebin ardından çoğu bayinin elindeki otomobiller sadece 1 günde tükendi.

ÖTV indirimine rağmen otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte 3 temel nedeni!

Hal böyle olunca sona kalan vatandaşlar da stoklarda araç olmadığı cevabıyla karşılaştı. Bayilerin çoğu yeni araçların geleceği tarih için Ekim sonunu işaret etti.

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