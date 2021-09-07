ÖTV indirimine rağmen otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte 3 temel nedeni!
Pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanım oranı azaldı, vatandaşlar otomobil satışlarına yöneildi. Otomobil alımına olan taleplerde artış kaydedildi. Öte yandan dünya genelinde sıfır otomobil üretimindeki azalmaya otomobile artan yüksek talebin de eklenmesiyle otomobil fiyatlarının artması kaçınılmaz oldu. Ülkemizde bir süredir ÖTV kararının ardından bazı otomobil modellerinde kğıt üzerinde indirim yaşansa da bayilerde araç bulunamıyor. İkinci el otomobil piyasası da hareketli. Satıcılar otomobillerini bayi liste fiyatından daha pahalıya listeliyor. Peki otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte 3 temel nedeni...
Otomobil alacaklar dört gözle ÖTV indirimini bekliyordu. İndirim geldi anca araç fiyatları düşmeyince vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Özellik salgın nedeniyle dünyada milyonlarca insan otomobil talebini yükseltti. 2020 yılında otomobil pazarlarında büyük hareketlilik yaşanmıştı. 2021 yılında da otomobile artan talep devam etti. Geçtiğimiz günlerde de ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sıfır binek otomobilleri kapsayan indirimlerin yaşanması hareketliliği arttırdı.
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobillerin çoğu ÖTV indirimli araç listesi içerisine girdi. Bazı araçlarda da 50 bin TL'yi aşan indirimler oldu. Otomobil almak isteyen binlerce insanlar da fırsat bu fırsay bayilere koştu. Yaşanan yoğun talebin ardından çoğu bayinin elindeki otomobiller sadece 1 günde tükendi.