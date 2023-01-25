Otomobilinizin bu gizli özelliğini hemen deneyin! 40 yıllık şoförlerin bile haberi yok! Ağzınız açık kalacak...

Otomobilinizin bu gizli özelliği sizi çok şaşırtacak. Kadran selamlama, klima profili açma, Amerikan parkları açma, alarm hazırlığı, sis farlarını gündüz kullanma gibi birçok özellik sizin arabanızda da gizli kalmış olabilir. Bu kısayollar hem hayat kurtarıcı hem de oldukça pratik olduğu için birçok kişinin hayranlıkla kullandığı özellikler arasında yer alıyor. Siz de otomobilinizde bu özellikleri deneyerek çok daha kolay ve rahat bir sürüş deneyimi elde edebilirsiniz. İşte otomobilinizin gizli özellikleri...