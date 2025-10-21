Otomobilde Kasım müjdesi! Vergi düzenlemesiyle bu modellerde fiyatlar yüzde 35 ucuzlayacak

💸 GÜNCEL FİYATLAR VE KASIM SONRASI TAHMİNİ İNDİRİMLİ FİYATLAR
Aşağıdaki tabloda Türkiye'de satışta olan popüler Çin ve ABD menşeli araçların mevcut liste fiyatları ile Kasım sonrası beklenen tahmini indirimli fiyat aralıkları yer alıyor:
|#
|Marka & Model
|Şu Anki Liste Fiyatı (TL)
|%25 İndirimli Tahmini Fiyat
|%35 İndirimli Tahmini Fiyat
|1
|Chery Omoda 5 Pro
|2.145.000
|1.609.000
|1.394.000
|2
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|2.250.000
|1.688.000
|1.463.000
|3
|MG HS (benzinli)
|2.535.000
|1.901.000
|1.648.000
|4
|MG 7 (sedan)
|2.725.000
|2.044.000
|1.774.000
|#
|Marka & Model
|Şu Anki Liste Fiyatı (TL)
|%25 İndirimli Tahmini Fiyat
|%35 İndirimli Tahmini Fiyat
|5
|BYD Seal U EV
|2.389.000
|1.792.000
|1.553.000
|6
|BYD Dolphin
|1.629.500
|1.222.000
|1.059.000
|7
|Tesla Model Y
|1.408.790
|1.056.000
|916.000
⚠️ Uyarı: Tabloda yer alan fiyatlar tahmini değerlerdir ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Gerçek fiyatlar döviz kuru, vergi oranları, distribütör politikaları ve bayi kampanyalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.