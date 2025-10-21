PODCAST CANLI YAYIN

Otomobilde Kasım müjdesi! Vergi düzenlemesiyle bu modellerde fiyatlar yüzde 35 ucuzlayacak

Kasım ayında yürürlüğe girecek yeni vergi düzenlemesiyle otomobil piyasasında hareketli günler yaşanacak. Çin ve ABD'den ithal edilen araçlara uygulanan ek gümrük vergilerinin düşürülmesiyle birlikte fiyatlarda yüzde 25 ila 35 arasında indirim bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Kasım ayıyla birlikte otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açılıyor. Çin ve ABD üretimi araçlara uygulanan ek gümrük vergilerinin düşürülmesiyle fiyatlarda ciddi gerileme bekleniyor.

Takvim Logo

💸 GÜNCEL FİYATLAR VE KASIM SONRASI TAHMİNİ İNDİRİMLİ FİYATLAR

Aşağıdaki tabloda Türkiye'de satışta olan popüler Çin ve ABD menşeli araçların mevcut liste fiyatları ile Kasım sonrası beklenen tahmini indirimli fiyat aralıkları yer alıyor:

# Marka & Model Şu Anki Liste Fiyatı (TL) %25 İndirimli Tahmini Fiyat %35 İndirimli Tahmini Fiyat
1 Chery Omoda 5 Pro 2.145.000 1.609.000 1.394.000
2 Chery Tiggo 7 Pro Max 2.250.000 1.688.000 1.463.000
3 MG HS (benzinli) 2.535.000 1.901.000 1.648.000
4 MG 7 (sedan) 2.725.000 2.044.000 1.774.000
Takvim Logo

# Marka & Model Şu Anki Liste Fiyatı (TL) %25 İndirimli Tahmini Fiyat %35 İndirimli Tahmini Fiyat
5 BYD Seal U EV 2.389.000 1.792.000 1.553.000
6 BYD Dolphin 1.629.500 1.222.000 1.059.000
7 Tesla Model Y 1.408.790 1.056.000 916.000

⚠️ Uyarı: Tabloda yer alan fiyatlar tahmini değerlerdir ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Gerçek fiyatlar döviz kuru, vergi oranları, distribütör politikaları ve bayi kampanyalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Takvim Logo

🚗 KASIMDA DEVREYE GİRECEK YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ

Otomobil ithalatına ilişkin yeni vergilendirme sistemi 22 Kasım'da yürürlüğe giriyor. Düzenlemeye göre, Japon otomobillerine ek gümrük vergisi artışı yapılırken, ABD ve Çin'den ithal edilen araçlarda vergi oranları aşağı çekilecek.

  • ABD menşeli araçlarda: Ek vergi oranı yüzde 70'ten yüzde 35'e indirilecek.

Takvim Logo

  • Çin menşeli araçlarda: Ek vergi oranı yüzde 50 seviyesinden yüzde 30 bandına düşürülecek.

Bu değişiklik, Türkiye'de satılan bazı ithal araçların fiyatlarında ciddi düşüşleri beraberinde getirecek. Özellikle Çinli üreticiler için rekabet avantajı doğacak.

Takvim Logo

🇨🇳 ÇİNLİ MARKALARDA BÜYÜK İNDİRİM DALGASI

Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı) otomobillerin gümrük vergisi azalacağı için fiyatlarda düşüş bekleniyor. Türkiye'de son yıllarda satışlarını artıran Chery, MG ve BYD gibi markaların benzinli modellerinde yüzde 25 ila 35 arasında indirim öngörülüyor.

  • Chery Tiggo 7 Pro ve Omoda 5 gibi SUV modellerinin fiyatlarında belirgin düşüş olabilir.

  • MG ZS ve MG 4 gibi modellerde de benzer bir indirim beklentisi mevcut.

  • BYD Dolphin ve Atto 3 modellerinde, özellikle içten yanmalı ve hibrit versiyonlarda indirim alanı oluşacak.

Bu indirimlerle birlikte, Çinli markaların Türkiye'deki satış hacimlerini artırmaları bekleniyor.

Takvim Logo

🇺🇸 ABD ÜRETİMİ MODELLERDE DE İNDİRİM BEKLENTİSİ

ABD'de üretilen Ford ve Tesla marka araçlar da düzenlemeden etkilenecek.

  • Tesla şu anda Türkiye'ye Berlin fabrikasından Model Y gönderiyor, bu nedenle bu modelde doğrudan bir indirim öngörülmüyor.

  • Ancak ABD'de üretilen Tesla Model S, Model X gibi araçlarda ithalat gerçekleşirse, fiyatlar yüzde 25-30 oranında ucuzlayabilir.

  • Ford'un Mustang Mach-E gibi elektrikli araçlarında da benzer bir fiyat düşüşü bekleniyor.

ABD merkezli üretim yapan markalar için bu vergi indirimi, Türkiye pazarına yeni modellerle giriş fırsatı yaratabilir.

Takvim Logo

💸 FİYATLARDA BEKLENEN DÜŞÜŞ ORANI

Ek gümrük vergilerindeki değişim sonucunda otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 25 ila 35 arasında düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

  • Şu anda 2 milyon TL seviyesinde satılan bir aracın fiyatı yaklaşık 1,4 – 1,5 milyon TL bandına kadar gerileyebilir.

Takvim Logo

  • Bu düşüşün özellikle orta segment SUV'larda ve elektrikli araçlarda hissedilmesi bekleniyor.

Sektör uzmanları, vergi düzenlemesinin Kasım ayı sonu itibarıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte Aralık ayında etiketlerde net düşüşlerin görülebileceğini ifade ediyor.

Takvim Logo

Fotoğraflar: Chery, MG, Tesla, BYD