Otomobilde Kasım Fırsatı! Skoda ve Citroen Fiyatları Resmen Eridi

Kasım ayı otomotiv sektöründe kartların yeniden dağıtıldığı bir döneme dönüştü. Markalar yıl sonu hedeflerini tutturmak için rekabet vitesini yükseltirken, beklenen indirim haberleri peş peşe gelmeye başladı.

Özellikle SUV segmentinin güçlü oyuncusu Skoda ve şehir içi ulaşımın popüler ismi Citroen, açıkladıkları son listelerle tüketicinin dikkatini çekmeyi başardı.

SKODA KAMİQ: PREMİUM HİS, ULAŞILABİLİR FİYAT

Skoda, Crossover-SUV sınıfındaki temsilcisi Kamiq ile Kasım 2025'te rekabetin kurallarını yeniden yazıyor. Marka, sunduğu donanım seviyesini fiyat performans dengesiyle birleştirerek kullanıcılara Fiat Egea Cross fiyat bandında premium bir SUV deneyimi vaat ediyor.

Aracın dış tasarımındaki detaylar, onu sınıfındaki rakiplerinden ayırıyor:

  • Karakteristik Tasarım: Geniş ön ızgara ve bölünmüş LED far grubu, araca modern ve teknolojik bir hava katıyor.

  • Yerden Yüksek Yapı: Hem şehir içi kaldırımlarda hem de hafif arazi koşullarında sürücüye güven veriyor.

  • Monte Carlo Farkı: Serinin en sportif üyesi olan Monte Carlo paketi; siyah detayları, özel jantları ve sportif tamponları ile genç ruhlu sürücülere hitap ediyor.


İÇ MEKANDA KONFOR VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

Kamiq'in kapısını açtığınızda sizi karşılayan atmosfer, Skoda'nın "akılcı pratiklik" felsefesini yansıtıyor. Yumuşak dokulu malzemeler ve ergonomik yerleşim, uzun yolculukları bile keyifli hale getiriyor.

Öne Çıkan İç Donanımlar:

  • Multimedya: Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan geniş ekran, telefonunuzu aracın bir parçası haline getiriyor.

  • Dijital Gösterge: Sürücünün ihtiyaç duyduğu tüm veriler, yüksek çözünürlüklü panelde net bir şekilde sunuluyor.

  • Yaşam Alanı: Kompakt boyutlarına rağmen arka koltuk diz mesafesi, üst segment araçlarla yarışır seviyede.


KAPUTUN ALTINDA NELER VAR?

Skoda Kamiq, Kasım listesinde iki farklı ve verimli motor seçeneği ile yer alıyor. Her iki ünite de DSG şanzıman konforuyla geliyor:

  1. 1.0 TSI 115 PS: Yakıt ekonomisini ön planda tutanlar için ideal. Şehir içi trafikte cep dostu bir profil çiziyor.

  2. 1.5 TSI 150 PS: Performans arayanların tercihi. ACT teknolojisi sayesinde güç gerekmediğinde silindir kapatarak yakıt tasarrufu sağlıyor, gaza basıldığında ise koltuğa yapıştıran bir ivmelenme sunuyor. ⚡

Güvenlik tarafında ise adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarısı gibi özellikler standartları yükseltiyor.


📋 SKODA KAMİQ KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Fiyat (TL)
1.0 TSI 115 PS DSG Elite 1.733.900 ₺
1.0 TSI 115 PS DSG Premium 1.874.300 ₺
1.5 TSI 150 PS DSG Premium 2.033.100 ₺
1.5 TSI 150 PS DSG Monte Carlo 2.313.500 ₺


CİTROEN AMİ: 230 BİN TL'YE ARAÇ SAHİBİ OLMA FIRSATI

Otomobil dünyasındaki diğer büyük sürpriz ise Fransız üretici Citroen'den geldi. Elektrikli mobilite çözümü Ami, Kasım ayına özel finansman desteğiyle neredeyse "bedava" dedirtecek bir kampanyaya imza atıyor.

Özellikle büyükşehirlerdeki park sorununa ve yakıt maliyetlerine kökten çözüm getiren Ami, teknik özellikleriyle günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor:

  • Menzil: Tam şarjla 75 km yol gidebiliyor.

  • Hız: Maksimum 45 km/s hıza ulaşıyor (Otoban kullanımı yasak).

  • Şarj Süresi: Standart prizden sadece 4 saatte %100 doluluk oranına ulaşıyor. 🔋


Kaçıranı Üzecek Finansman Kampanyası

Citroen, Ami modeline sahip olmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırdı. Eğer cebinizde 230.000 TL peşinatınız varsa, geri kalan tutar için markanın sunduğu faizsiz kredi imkanından yararlanabiliyorsunuz.

Kampanya Detayları:

  • Kredi Tutarı: 270.000 TL

  • Vade: 12 Ay

  • Faiz Oranı: %0

Bu kampanya sayesinde, nakit paranızı bağlamadan, aylık taksitlerle elektrikli bir araç sahibi olmak mümkün hale geliyor.


📋 Citroen Ami Kasım 2025 Fiyat Listesi

Model Versiyon Fiyat (TL)
Yeni Ami Standart 500.000 ₺
Yeni Ami Buggy 540.000 ₺

Fotoğraflar: Citroen, Skoda