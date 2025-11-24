Otomobilde Kasım Fırsatı! Skoda ve Citroen Fiyatları Resmen Eridi

KAPUTUN ALTINDA NELER VAR?

Skoda Kamiq, Kasım listesinde iki farklı ve verimli motor seçeneği ile yer alıyor. Her iki ünite de DSG şanzıman konforuyla geliyor:

1.0 TSI 115 PS: Yakıt ekonomisini ön planda tutanlar için ideal. Şehir içi trafikte cep dostu bir profil çiziyor. 1.5 TSI 150 PS: Performans arayanların tercihi. ACT teknolojisi sayesinde güç gerekmediğinde silindir kapatarak yakıt tasarrufu sağlıyor, gaza basıldığında ise koltuğa yapıştıran bir ivmelenme sunuyor. ⚡

Güvenlik tarafında ise adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarısı gibi özellikler standartları yükseltiyor.



