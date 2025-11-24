Otomobilde Kasım Fırsatı! Skoda ve Citroen Fiyatları Resmen Eridi
Kasım ayı otomotiv sektöründe kartların yeniden dağıtıldığı bir döneme dönüştü. Markalar yıl sonu hedeflerini tutturmak için rekabet vitesini yükseltirken, beklenen indirim haberleri peş peşe gelmeye başladı.
📋 SKODA KAMİQ KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Donanım
|Fiyat (TL)
|1.0 TSI 115 PS DSG
|Elite
|1.733.900 ₺
|1.0 TSI 115 PS DSG
|Premium
|1.874.300 ₺
|1.5 TSI 150 PS DSG
|Premium
|2.033.100 ₺
|1.5 TSI 150 PS DSG
|Monte Carlo
|2.313.500 ₺
📋 Citroen Ami Kasım 2025 Fiyat Listesi
|Model
|Versiyon
|Fiyat (TL)
|Yeni Ami
|Standart
|500.000 ₺
|Yeni Ami
|Buggy
|540.000 ₺
