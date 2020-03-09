Otomobil sahiplerinin hiçbiri bunu bilmiyor! Kontağı kapatıp selektör yaparsanız...
Arabanızın gizli özelliklerini keşfetmeye hazır mısınız? Günümüzde arabalar teknolojinin oldukça ilerlemiş olmasıyla birlikte birçok özelliklere sahip olarak üretilir. BMW, Mercedes, Ford, Volkswagen, Renault, Citroen gibi dünyaca ünlü markaların araçların özellikler değişmez. Ancak bunlarla birlikte otomobil üreticilerinin araçlarında gizledikleri bazı özellikler de var. Eminiz ki oldukça fazla olan bu özelliklerin bir çoğundan haberiniz yoktur. Peki otomobillerin gizli özellikleri nelerdir? Bu bilgilerin çoğu araba kullanırken çok işinize yarayacak. İşte otomobillerin gizli özellikleri.
Otomobil üreticileri araçlarında standart donanımlar dışında bazı ilgi çekici gizli yeteneklere de yer veriyor. Birçok araç sahibi söz konusu özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...
OPEL CORSA