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Otomobil sahiplerinin hiçbiri bunu bilmiyor! Kontağı kapatıp selektör yaparsanız...

Arabanızın gizli özelliklerini keşfetmeye hazır mısınız? Günümüzde arabalar teknolojinin oldukça ilerlemiş olmasıyla birlikte birçok özelliklere sahip olarak üretilir. BMW, Mercedes, Ford, Volkswagen, Renault, Citroen gibi dünyaca ünlü markaların araçların özellikler değişmez. Ancak bunlarla birlikte otomobil üreticilerinin araçlarında gizledikleri bazı özellikler de var. Eminiz ki oldukça fazla olan bu özelliklerin bir çoğundan haberiniz yoktur. Peki otomobillerin gizli özellikleri nelerdir? Bu bilgilerin çoğu araba kullanırken çok işinize yarayacak. İşte otomobillerin gizli özellikleri.

09.03.2020 14:53 - Son Güncelleme: 09.03.2020 15:15
Otomobil sahiplerinin hiçbiri bunu bilmiyor! Kontağı kapatıp selektör yaparsanız...

Otomobil üreticileri araçlarında standart donanımlar dışında bazı ilgi çekici gizli yeteneklere de yer veriyor. Birçok araç sahibi söz konusu özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...

OPEL CORSA

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Otomobil sahiplerinin hiçbiri bunu bilmiyor! Kontağı kapatıp selektör yaparsanız...

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

Otomobil sahiplerinin hiçbiri bunu bilmiyor! Kontağı kapatıp selektör yaparsanız...

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Otomobil sahiplerinin hiçbiri bunu bilmiyor! Kontağı kapatıp selektör yaparsanız...

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Otomobil sahiplerinin hiçbiri bunu bilmiyor! Kontağı kapatıp selektör yaparsanız...

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

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