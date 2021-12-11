Otomobil pazarı coşacak! Vergiler dahil 150 bin TL altında sıfır... 7000 dolara satılıyor araba alacaklara müjde!
Hem iklim dostu, hem maliyeti düşük, hem de trafiğe nefes aldıracak! Otomobil pazarının yeni gözdesi arasında gösterilen elektrikli otomobiller vergiler dahil 200 bin TL altında satışa çıkmaya hazırlanıyor. Örneğin kısa bir süre önce Türkiye'de lansmanı yapılan Citröen Ami'nin etiket fiyatı Avrupa'da 7000 dolar civarında. Türkiye fiyatıyla vergiler hariç 100 bin TL civarında olan bu otomobil elektrikli otomobillerin vergilerinin düşük olduğu düşünülürse vergilerle bile 150 bin TL'yi geçmeyeceği hesaplanıyor. Detaylar haberimizde.
Dünya genelinde satılan elektrikli araçların sayısı 2021 yılında yüzde 41 artışla 3 milyona ulaştı. Uygun fiyatıyla da diğer otomobilleri sollayan elektrikli araçlar Türkiye yollarına çıkmak için artık gün sayıyor. Bilindiği üzere Almanya'da şuanda hali hazırda trafiğe kayıtlı yaklaşık 500 bin elektrikli otomobil bulunuyor. Fosil yakıtlı otomobillerin devri artık yavaş yavaş kapanacak. Önümüzdeki süreçte Türkiye'deki otomobil pazarında da 100 bin TL'lik elektrikli araba satışı başlayacak. İşte detaylar...
ARABA ALACAKLARA GÜZEL HABER!
Teknolojik gelişmelerle birlikte elektrikli otomobil kullanan ülkelerin sayısı artıyor. Günümüzde trafikte 500 bin elektrikli otomobil bulunduran Almanya, 2030'e kadar yollarda en az 15 milyon elektrikli araç görmeyi hedefliyor.