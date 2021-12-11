Otomobil pazarı coşacak! Vergiler dahil 150 bin TL altında sıfır... 7000 dolara satılıyor araba alacaklara müjde!

Dünya genelinde satılan elektrikli araçların sayısı 2021 yılında yüzde 41 artışla 3 milyona ulaştı. Uygun fiyatıyla da diğer otomobilleri sollayan elektrikli araçlar Türkiye yollarına çıkmak için artık gün sayıyor. Bilindiği üzere Almanya'da şuanda hali hazırda trafiğe kayıtlı yaklaşık 500 bin elektrikli otomobil bulunuyor. Fosil yakıtlı otomobillerin devri artık yavaş yavaş kapanacak. Önümüzdeki süreçte Türkiye'deki otomobil pazarında da 100 bin TL'lik elektrikli araba satışı başlayacak. İşte detaylar...