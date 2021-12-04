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Otomobil fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Araç fiyatlarında sanal artış etkisi

Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışları stokçu bayi, galeri ve filo şirketlerinin yanı sıra online platformlardaki ilanlar tetikliyor. İlan sitelerinde "Onun arabası 200 bin TL ise benimki 220 eder" mantığıyla hareket eden ilan sahipleri, fiyatları körüklüyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, son dönemde hemen her sektörde kıyas ekonomisinin oluştuğunu söyledi. İşte detaylar...

04.12.2021 07:29 - Son Güncelleme: 04.12.2021 07:31
Otomobil fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Araç fiyatlarında sanal artış etkisi

Otomobil fiyatlarındaki artışı stokçuların yanısıra kıyasçı araç sahipleri de tetikliyor. Şöyle ki, otomobil fiyatlarının her geçen gün arttığını gören araç sahipleri aracının değerini ölçümlemek için muadillerine bakıp online platformlara ilan veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomobil fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Araç fiyatlarında sanal artış etkisi

O ilanı gören bir diğer araç sahibi yüzde 10 üzeri fiyat belirliyor. Başka bir ilan sahibi ise aynı nitelikteki aracı için bu sanal oluşan fiyatı baz alıyor. O da aracının fiyatına 20 bin TL daha ekliyor.

Otomobil fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Araç fiyatlarında sanal artış etkisi

Birbirine kıyasla yapılan bu fiyat belirleme hali kısa süre sonra sanal bir ekonomi doğuruyor. Eskiden araç arzından sıkıntı olmadığı için sanal fiyatların bir etkisi yoktu.

Otomobil fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Araç fiyatlarında sanal artış etkisi

Ancak son dönemde çip kriziyle başlayan, kurdaki hareket ile tırmanan araç arz sıkıntısı nedeniye sanal fiyatlar artık gerçeğe dönüşmeye başlamış durumda...

Otomobil fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Araç fiyatlarında sanal artış etkisi

BENZER DURUM EVDE DE YAŞANMIŞTI
Online platformlarda aracının sadece değerini öğrenmek için ilan veren çok kişinin olduğunu belirten sektör oyuncuları, bu durumun da fiyat artışını tetiklediğini belirterek, şunları anlattı:

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