Otomobil fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Araç fiyatlarında sanal artış etkisi
Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışları stokçu bayi, galeri ve filo şirketlerinin yanı sıra online platformlardaki ilanlar tetikliyor. İlan sitelerinde "Onun arabası 200 bin TL ise benimki 220 eder" mantığıyla hareket eden ilan sahipleri, fiyatları körüklüyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, son dönemde hemen her sektörde kıyas ekonomisinin oluştuğunu söyledi. İşte detaylar...
04.12.2021 07:29
- Son Güncelleme: 04.12.2021 07:31