Otomatik Vitesli En Hesaplı Modeller Belli Oldu: İşte Kampanyalı Fiyat Listesi

🌟 OTOMOBİL DİSTRİBÜTÖRLERİNDEN YIL SONU HAMLELERİ

Otomotiv sektöründe, yıl sonu stok eritme çabaları büyük bir hareketlilik yaratıyor. Distribütörler, 2025 model araçlarını bitirip yeni yıl (2026) modelleri için yer açma stratejisiyle, hem düşük faizli kredi imkanları hem de cazip indirimlerle alıcıların yüzünü güldürüyor. Otomatik vitesli araçlardaki bu yoğun ilgi, markaları da en çok tercih edilen bu segmentte avantajlı fiyatlar sunmaya itiyor. Tüketiciler için otomatik vites artık bir lüks değil, kolay ulaşılabilir bir standart haline geliyor.