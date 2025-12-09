Otomatik Vitesli En Hesaplı Modeller Belli Oldu: İşte Kampanyalı Fiyat Listesi

|Marka ve Model
|Versiyon
|Fiyat (Lira)
|Anahtar Özellik
|Hyundai i10
|1.2 MPI 79PS Jump
|1.215.000
|Şehir içi kullanımda ideal, en uygun fiyatlı seçeneklerden.
|KIA Picanto
|Feel
|1.260.000
|Kompakt ve çevik yapısıyla dikkat çekiyor.
|Citroen Elektrikli e-C3
|-
|1.375.000
|Elektrikli dünyasına hesaplı giriş, çevre dostu.
|Dacia Sandero
|expression stepway TCe 90 auto
|1.420.000
|Crossover görünümü ve otomatik vites konforunu birleştiriyor.
|Seat Ibiza
|1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style
|1.427.500
|Dinamik tasarım, verimli motor ve DSG şanzıman.
|Fiat Grande Panda
|-
|1.449.900
|Yenilenen tasarımıyla şehir hayatına uygun.
|BYD Atto 2
|130 kW
|1.529.000
|Elektrikli araç pazarının yeni ve iddialı oyuncusu.
|Renault Clio
|evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp
|1.536.000
|Popüler modelin konfor odaklı otomatik vites seçeneği.
|Opel Corsa
|1.2 100 HP Benzin AT8
|1.648.000
|Alman mühendisliği, akıcı AT8 otomatik şanzıman.
|Skoda Fabia
|Premium 1.0 TSI 115 PS DSG
|1.649.200
|Geniş iç hacim ve verimli TSI motor.
|Suzuki Swift
|1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk)
|1.685.000
|Hafif hibrit teknolojisiyle yakıt tasarrufu sağlıyor.
|Honda Jazz
|Elegance
|1.730.000
|Geniş ve esnek iç mekan, Magic Seats sistemi.
|Toyota Corolla
|1.5 Vision Plus Multidrive S
|1.750.000
|Segmentinin klasikleri arasında yer alan sorunsuz bir seçenek.
|Ssangyong Tivoli
|-
|1.780.000
|SUV konforunu erişilebilir fiyata sunuyor.
|Ford Puma
|Titanium
|1.784.800
|Çekici tasarımı ve hibrit destekli motor seçenekleri.
|Nissan Juke
|1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna
|1.797.000
|Aykırı tasarımın otomatik vitesli versiyonu.
|Togg T10X V1
|-
|1.862.000
|Türkiye'nin otomobili, popüler yerli elektrikli model.
|Peugeot E-208
|GT 100kW
|1.922.000
|Fransız tasarımı ve elektrikli sürüş keyfi.