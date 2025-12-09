PODCAST CANLI YAYIN

Otomatik Vitesli En Hesaplı Modeller Belli Oldu: İşte Kampanyalı Fiyat Listesi

Otomobil piyasasında otomatik vitesli araçlara olan talep hız kesmiyor. Günümüzde, araç almayı düşünenlerin büyük çoğunluğu (%95) kullanım kolaylığı nedeniyle tercihlerini otomatik vitesli modellerden yana kullanıyor.

Otomobil markaları da yıl sonuna yaklaşırken ellerindeki 2025 modelleri hızla bitirmek ve 2026 serisine yer açmak için birbirinden cazip kampanyalar düzenlemeye başladı. Otomatik vitesin sağladığı konfor, fiyatlarının manuel vitesli seçeneklere giderek yaklaşmasıyla birleşince, bu segmentteki araçların cazibesi de katlanarak artıyor.

💰 FİYAT/PERFORMANS DENGESİYLE ÖNE ÇIKAN OTOMATİK VİTESLİ MODELLER

İşte markaların sunduğu fırsatlarla piyasaya damga vuran, bütçe dostu otomatik vitesli otomobillerin detaylı listesi ve fiyatları...

Marka ve Model Versiyon Fiyat (Lira) Anahtar Özellik
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1.215.000 Şehir içi kullanımda ideal, en uygun fiyatlı seçeneklerden.
KIA Picanto Feel 1.260.000 Kompakt ve çevik yapısıyla dikkat çekiyor.
Citroen Elektrikli e-C3 - 1.375.000 Elektrikli dünyasına hesaplı giriş, çevre dostu.
Dacia Sandero expression stepway TCe 90 auto 1.420.000 Crossover görünümü ve otomatik vites konforunu birleştiriyor.
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1.427.500 Dinamik tasarım, verimli motor ve DSG şanzıman.
Fiat Grande Panda - 1.449.900 Yenilenen tasarımıyla şehir hayatına uygun.
BYD Atto 2 130 kW 1.529.000 Elektrikli araç pazarının yeni ve iddialı oyuncusu.
Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.536.000 Popüler modelin konfor odaklı otomatik vites seçeneği.
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1.648.000 Alman mühendisliği, akıcı AT8 otomatik şanzıman.
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.649.200 Geniş iç hacim ve verimli TSI motor.
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 1.685.000 Hafif hibrit teknolojisiyle yakıt tasarrufu sağlıyor.
Honda Jazz Elegance 1.730.000 Geniş ve esnek iç mekan, Magic Seats sistemi.
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.750.000 Segmentinin klasikleri arasında yer alan sorunsuz bir seçenek.
Ssangyong Tivoli - 1.780.000 SUV konforunu erişilebilir fiyata sunuyor.
Ford Puma Titanium 1.784.800 Çekici tasarımı ve hibrit destekli motor seçenekleri.
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.797.000 Aykırı tasarımın otomatik vitesli versiyonu.
Togg T10X V1 - 1.862.000 Türkiye'nin otomobili, popüler yerli elektrikli model.
Peugeot E-208 GT 100kW 1.922.000 Fransız tasarımı ve elektrikli sürüş keyfi.

🌟 OTOMOBİL DİSTRİBÜTÖRLERİNDEN YIL SONU HAMLELERİ

Otomotiv sektöründe, yıl sonu stok eritme çabaları büyük bir hareketlilik yaratıyor. Distribütörler, 2025 model araçlarını bitirip yeni yıl (2026) modelleri için yer açma stratejisiyle, hem düşük faizli kredi imkanları hem de cazip indirimlerle alıcıların yüzünü güldürüyor. Otomatik vitesli araçlardaki bu yoğun ilgi, markaları da en çok tercih edilen bu segmentte avantajlı fiyatlar sunmaya itiyor. Tüketiciler için otomatik vites artık bir lüks değil, kolay ulaşılabilir bir standart haline geliyor.

🎯 OTOMATİK VİTES SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Otomatik vites teknolojileri günümüzde oldukça çeşitlendi:

  • Tork Konvertörlü Otomatik: Konforlu ve sorunsuz yapısıyla biliniyor.

  • Çift Kavramalı (DSG, DCT vb.): Hızlı vites geçişleri ve sportif sürüş sunuyor.

  • Sürekli Değişken Oranlı (CVT): Özellikle yakıt verimliliği odaklı modellerde tercih ediliyor.

Araç seçiminizi yaparken, listenizdeki modelin hangi tip otomatik şanzımana sahip olduğunu ve bu şanzımanın size uygun olup olmadığını detaylıca araştırmanız büyük önem taşıyor.

